AMLO rebautiza como “Monumento a la Corrupción” a la Estela de Luz

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó su interés en ponerle a la Estela de Luz una placa de “Monumento a la corrupción“.

Esa obra, cuyo nombre oficial es Monumento del Bicentenario, se realizó durante el sexenio de Felipe Calderón.

En su momento causó polémica porque su presupuesto inicial fue de 398 millones de pesos (mdp) y el costo al término de su construcción rebasó los mil 304 mdp.

Una costosa “galleta”

Al hablar de su propuesta, López Obrador señaló que no está levantando falsos porque “hay papeles de cuánto estimaron que costaría (el monumento) y cuánto terminó costando”.

Una reportera le preguntó sobre la protesta que el PAN realizó por la aprobación del Presupuesto de Egresos 2020. El mandatario respondió que antes los panistas destinaban el dinero a gastos superfluos.

“Pero eso ya se les olvidó, a mí no se me olvida. Yo perdono, pero no olvido”, comentó en su conferencia mañanera.

Jóvenes que protestaron por la Estela de Luz durante su inauguración, en 2010, la nombraron “suavicrema” debido a la forma del monumento.

Hubo retrasos

Originalmente se programó la inauguración de la obra para el 15 de septiembre de 2010, con motivo de los festejos por el Bicentenario del inicio de la Independencia.

Por dificultades técnicas y cambios presupuestarios, la construcción se retrasó 15 meses.

El hoy expresidente de la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, Pablo Escudero Morales interpuso una denuncia ante la extinta PGR por presunto fraude en torno a la Estela de Luz.

La Auditoría Superior de la Federación también denunció porque supuestamente el acero usado en los trabajos se pagó con sobreprecio.

El 11 de abril de 2013 un tribunal federal ordenó la detención de 12 exfuncionarios implicados.- Con información de “Animal Político”