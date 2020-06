El presidente Andrés Manuel López Obrador rechaza destinar estímulos para impulsar al sector privado ante los serios perjuicios económicos que dejará la pandemia del coronavirus en México, lo que contrasta con gobiernos de todo el mundo, señala un reportaje de The New York Times.

La información, firmada por Azam Ahmed, destaca que el mandatario prefiere mantener esa postura pese a que millones de mexicanos corren el riesgo de caer en la pobreza.



El artículo, titulado "El líder izquierdista de México rechaza grandes gastos para aliviar la picadura del virus", señala lo siguiente:

La gente está perdiendo empleos por decenas de miles, advirtieron. Las pequeñas y medianas empresas, que emplean a más del 70% de la fuerza laboral mexicana, se está quedando sin efectivo. El gobierno necesita intervenir, argumentaron. Los datos son irrefutables.

"Tengo otros datos", se encogió de hombros López Obrador, según dos empresarios con conocimiento directo de esa conversación en abril.

"Haces lo que crees que debes hacer y yo haré lo que tengo que hacer".

Lucha contra la crisis

En todo el mundo los gobiernos se apresuran a inyectar efectivo en economías en crisis, con la esperanza de evitar las peores consecuencias financieras de la pandemia.

Reúnen billones de dólares para medidas de estímulo para mantener a flote a las empresas y a los empleados en la nómina. La lógica: cuando la pandemia finalmente pase, las economías no tendrán que comenzar desde cero para recuperarse.

En México no hay tal esfuerzo de rescate. La pandemia podría llevar a un cálculo económico peor que cualquier cosa que México haya visto en quizás un siglo.

En abril se perdieron más empleos de los que se crearon en todo 2019. Un informe reciente de una agencia gubernamental dijo que hasta 10 millones de personas podrían caer en la pobreza este año.

Ligero aumento del gasto

Sin embargo, la mayoría de los economistas calculan que México aumentará el gasto solo ligeramente, en menos del 1% de su economía, una pequeña cantidad en comparación con muchas naciones grandes.

¿La razón? Los críticos y simpatizantes están de acuerdo: López Obrador.

El presidente, hostil a los rescates, reacio a asumir deudas públicas y desconfiando profundamente de la mayoría de los líderes empresariales, opta en gran medida por mantenerse firme a pesar de lo que se espera que sea un dolor generalizado en la escala económica.

"El gobierno debería ayudar al sector privado tanto como pueda, de lo contrario nuestro Producto Interno Bruto podría caer hasta un 10%, lo que sería un desastre", dijo Carlos M. Urzúa, ex ministro de finanzas del propio López Obrador.

"Se puede hacer", continuó Urzúa, señalando los niveles relativamente bajos de deuda pública en México. Pero "López Obrador realmente no tiene idea de la tormenta que se avecina".

Polarización en México

En un momento de absoluta polarización en México, cuando las reacciones a López Obrador fluctúan entre la devoción total de los partidarios y la ira de los detractores, pero la necesidad de una respuesta económica ofrece un atisbo de unidad.

Aún así, López Obrador, un izquierdista populista, resiste la presión de hacer más, cauteloso de asumir la deuda pública y cargar al país con proyectos de ley que podría tener que pagar en el futuro.

Parte de la presión sobre López Obrador proviene de sitios predecibles: políticos de oposición, economistas a favor del mercado y la comunidad empresarial adinerada, grupos que tienden a encontrar errores en casi cada paso que da.

Pero los miembros del propio gabinete del presidente también lo instan a tomar medidas, argumentando que de no hacerlo podría perjudicar a la nación, dicen funcionarios del gobierno.

Sin embargo, funcionarios del banco central y una serie de economistas simpatizan con su política.

Coalición de gobernadores

"Cada día cuenta", dijo Santiago Levy, un economista al que le ofrecieron el papel de ministro de finanzas en el gobierno de López Obrador poco después de su elección en 2018.

"Una recesión era inevitable, pero el costo de no hacer más va a ser una recesión mucho más larga y profunda".

Un grupo de gobernadores, incluido uno del propio partido de López Obrador, formó una coalición para exigir que haga más para ayudarlos financieramente.

"Necesitamos una estrategia de unidad y, en cambio, no recibimos absolutamente nada", dijo Martín Orozco Sandoval, gobernador de Aguascalientes.

El gobierno dice que adoptará un enfoque cauteloso para los rescates y el gasto pesado.

Defiende la decisión del gobierno

Graciela Márquez, secretaria de Economía, desafió las afirmaciones de que México podría aumentar fácilmente la deuda para gastar más.

Afirmó que el costo sería prohibitivo y endeudarse liberalmente en última instancia podría ser más problemático que beneficioso.

"Si en cierto momento necesitamos recaudar más deuda, lo haremos", dijo la funcionaria, una economista capacitada en Harvard. "No es un camino cerrado".

Por ahora, el gobierno está gastando más, dijo, incluso mediante la emisión de microcréditos y otros pagos a las personas más vulnerables.

En cuanto a si ese gasto adicional es suficiente, señaló que incluso el paquete de estímulo de 2 billones en los Estados Unidos no es suficiente.

¿Qué es suficiente?

"¿Qué es suficiente en estas condiciones?" preguntó. "Debe hacerse de manera responsable, sin generar más problemas que los que está tratando de resolver".

El daño económico de la pandemia es un hecho. Pero la diferencia entre una crisis prolongada y una recuperación significativa, a los ojos de muchos economistas depende de la capacidad del gobierno para ayudar a las empresas y los trabajadores a mantenerse a flote hasta que pase lo peor.

Las naciones europeas gastan billones para contrarrestar la devastación financiera y están considerando recaudar más de $800 mil millones en deuda colectiva para evitar el colapso económico.

Algunos de los vecinos latinoamericanos de México actúan con decisión: Chile, Perú y Brasil aprobaron paquetes valorados entre el 8 y el 12% de sus economías.

Recesión incluso antes del Covid-19

Pero en México, entre pequeños préstamos comerciales y gastos para programas de transferencia de efectivo para los pobres, los jóvenes y los ancianos, el gasto gubernamental adicional es menos del 1% de la economía, calculan la mayoría de los economistas.

Incluso antes del golpe del coronavirus, México estaba en recesión. Pero la agencia gubernamental que mide la pobreza dijo recientemente que de 6.1 millones a 10.7 millones de mexicanos podrían ser arrojados a la pobreza para fin de año.

El presidente rechazó esa evaluación y calculó el número de empleos formales perdidos en alrededor de un millón.

Las acciones tomadas hasta el momento incluyen una serie de micropréstamos para pequeñas empresas tanto en el sector informal como en el formal.

Los expertos dicen que los dos millones de préstamos disponibles apenas "arañarán" la superficie del mercado informal, donde trabajan unos 30 millones de personas.

Y el dinero no es una subvención. Es un préstamo que las tiendas familiares necesitarán comenzar a pagar en unos meses.

Por debajo del promedio mundial

"México está muy por debajo del promedio mundial en términos de la cantidad de recursos que se canalizan para ayudar a la economía", dijo Oberto Vélez Grajales, economista del Centro de Estudios Espinoza Yglesias, un grupo de investigación de izquierda.

La resistencia del presidente, según quienes lo conocen, se basa en su interpretación de la problemática historia financiera de México.

Después de haber vivido numerosas crisis financieras, incluidas las fuertes devaluaciones de la moneda y los impagos de la deuda, cree que los rescates y rescates simplemente no funcionan, dicen.

Incluso escribió un libro sobre el rescate gubernamental del sector financiero después del colapso económico de 1994 conocido como la crisis del tequila. Muchos vieron esa ayuda como un esfuerzo mal administrado que cubría los bolsillos de los ricos.

un "conservador fiscal"

Muchos economistas y analistas dicen que México puede permitirse aumentar la deuda para ayudar a capear la crisis.

Pero desde el momento en que asumió el cargo, López Obrador, aunque se autodenomina izquierdista, ha recibido elogios de analistas y economistas por ser un conservador fiscal.

Para pagar los ambiciosos proyectos de infraestructura y los programas de pobreza centrales para su visión redujo los programas federales y sus propios ministerios, a diferencia de su predecesor, que tenía un déficit presupuestario.

Pero con el coronavirus azotando a las pequeñas, medianas y grandes empresas se aferró a una visión más tradicional de la deuda y los rescates. También a sus proyectos favoritos, que él considera esenciales para el país.

López Obrador califica sus esfuerzos como la "cuarta transformación", buscando imbuir su mandato con el brío histórico de la independencia de México de España y su revolución.

Como parte de eso prometió proyectos de infraestructura a gran escala, incluida una refinería de $8 mil millones y un tren turístico para la región maya del sureste de México.

Aun cuando los precios del petróleo se desplomaron y los expertos cuestionan la utilidad de la refinería, el presidente se mantiene firme en su compromiso de construir uno.

De hecho, dice, ninguno de sus proyectos principales, incluido el tren multimillonario, será sacrificado por el virus.

"Típico" de AMLO

"Esto es típico de AMLO, y aún así me sorprende", dijo Carlos Elizondo, ex embajador de México en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, usando el apodo del presidente.

"Ningún otro país del mundo, en medio de una pandemia mundial y una emergencia como esta, continúa en el mismo camino".

La persistencia del presidente funcionó para él en el pasado. Perdió dos elecciones para la Presidencia, pero mantuvo su mensaje contra la corrupción y en beneficio de los pobres.

En 2018, los mexicanos cansados ​​de la corrupción y la desigualdad desenfrenados llevaron a López Obrador al poder con la victoria más rotunda que el país había visto en décadas.

La terquedad de López Obrador

"La gran fuerza de AMLO fue su terquedad", continuó Elizondo. "Ahora, la gran debilidad de México en un momento en que el mundo ha cambiado es tener un presidente que se niega a adaptarse a una nueva realidad".

Las personas cercanas al presidente dicen que cree que el coronavirus, si bien es grave, es transitorio y su marca en la historia de su nación, marcada por los símbolos de grandes proyectos dirigidos por el estado, durará más que los vientos en contra actuales.

Él dice que tener la conciencia limpia combate el virus. "No mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho a no contraer coronavirus", dijo a periodistas.

Si bien los críticos exigen que cierre sus proyectos de infraestructura y canalice el dinero en un paquete de rescate, algunos economistas dicen que, de todos modos, no sería suficiente.

Como el muro de Donald Trump

"Al final del día, la cantidad de dinero que se gasta en proyectos de infraestructura en 2020 no es tan importante", dijo Levy, el economista.

“La importancia política está mucho más allá de la importancia económica. Es un poco como el muro de Trump ".

"Pero hay que proteger el empleo formal, y tenemos que hacer más para ayudar a los trabajadores informales", agregó.

Turismo, remesas y petróleo

En cambio, los gobernadores estatales están prometiendo un movimiento, y un cuadro de desastre económico amenaza a la nación.

El turismo casi se secó. Se espera que las remesas de los Estados Unidos caigan en picada. Y con los precios del petróleo coqueteando cerca de mínimos históricos la economía de México perdió otro motor.

"Para todos ellos recibir este golpe al mismo tiempo es devastador", dijo Roberta S. Jacobson, ex embajadora estadounidense en México.

"Y mientras tanto el presidente parece estar duplicando las políticas que ya tenía implementadas".