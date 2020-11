AMLO rechaza los dichos de alcaldesa sobre asesinato de reportero

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras las declaraciones de Beatriz Hernández, alcaldesa de Salamanca, Guanajuato, quien sugirió la imprudencia del reportero Israel Vázquez Rangel, al acudir a una colonia peligrosa en la madrugada a cubrir una nota, donde lo asesinaron, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó estas declaraciones, pues aseguró que las autoridades son responsables y no se debe de culpar a los ciudadanos.

"Creo que esas opiniones son incorrectas, echarle a la culpa a la gente, no, a nadie. O sea, las autoridades somos responsables, puede que no seamos los culpables, pero sí responsables. No hay que culpar a los ciudadanos".