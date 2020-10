AMLO regaña a Morena

A más de un año, aún no renuevan directiva nacional

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal y EFE).— El presidente Andrés Manuel López Obrador “se quitó la investidura presidencial” y regañó a los dirigentes de su partido Morena, quienes a más de un año, no pueden resolver la renovación de su directiva nacional.

“Me quito la investidura y sólo por esta ocasión hago este comentario. Me llama la atención que llevan, los dirigentes de Morena, de mi partido, aunque yo tenga licencia porque soy presidente, no sé cuánto tiempo sin resolver lo de la directiva; como más de un año”, dijo.

“Se enfrascaron en pleitos y se hacen las encuestas y se le pregunta a la gente si fuesen las elecciones por qué partido votarías, y ese partido está hasta arriba, o sea, es mucho pueblo para tampoco dirigente”, expresó en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Asimismo, López Obrador criticó que no hay dirección en Morena y existe un desbarajuste. “Sin embargo, el pueblo tiene otra idea, ojalá y los dirigentes estén a la altura del pueblo, eso sería mejor. Pero también lo digo para que no estén pensando de que son indispensables, insustituibles, afortunadamente Morena es pueblo”, señaló AMLO.

Sobre los resultados de la encuesta, que ponen en las preferencias a Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado Carrillo, el presidente López Obrador pidió respetar la opinión del pueblo.

“Ojalá se le tenga confianza a la gente, si se hace una encuesta y la gente dice es esta persona, esa es la opinión del pueblo y respetarla. Todos tenemos derecho a inconformarnos, pero si es por afán individualista eso no va a tener éxito”, agregó.

López Obrador recordó que no se debe de luchar por cargos, sino por ideales y principios, porque hay campañas para elegir a dirigentes y no se alcanza a entender qué proponen para la transformación, para que haya justicia, igualdad, para acabar con la corrupción, con la impunidad.

“No es que yo quiero ser dirigente, porque así trasciendo en lo personal, lo importante es pensar en los demás, si no hay amor al prójimo no se es buen dirigente. El individualista, el egoísta, el que le da la espalda al que sufre no es un buen dirigente, ni buen político, es un convenenciero, arribista oportunista, un falsario y ya basta de eso”, expresó.

Ayer, el Instituto Nacional Electoral (INE) de México inició la encuesta abierta para elección de los puestos de presidente y secretario general de Morena.

La encuesta, que se cumplirá del 2 al 8 de octubre y cuyos resultados se darán a conocer el 10 de octubre, deriva de un mandato del Tribunal Electoral luego de que por más de un año el partido no resolvió internamente la renovación de sus líderes.

El nuevo presidente de Morena saldrá de entres cincos aspirantes: Yeidckol Polevnsky, Adriana Menéndez, Hilda Mirna Díaz, Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo. Estos dos últimos lideraron la encuesta de reconocimiento de candidato.

Mientras que para el cargo de secretario general habrá 13 aspirantes, nueve mujeres y cuatro hombres, porque el INE determinó que “el género de quien ocupe este cargo se definirá de acuerdo con la persona elegida en la presidencia”.

La senadora Citlalli Hernández y Carlos Montes de Oca fueron los más apoyados en la encuesta de reconocimiento para el puesto.

Primera fase

Esa primera fase del proceso se llevó al cabo del 22 al 28 de septiembre, en la cual el INE registró a 100 aspirantes: 47 a la presidencia (3 mujeres y 44 hombres) y 53 a la secretaría general (12 mujeres y 41 hombres).

Hace unos días, el INE expuso por qué organiza la encuesta y recordó que en diciembre de 2017, el ahora presidente, López Obrador, renunció a la directiva del partido y quedó en su lugar la secretaria general en funciones, Yeidckol Polenvsky, para un mandato que concluyó en 2018.

TribunalPlazo a Morena

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puso un plazo a Morena.

Dictamen en 2019

En octubre de 2019 el tribunal otorgó 90 días para realizar todos los procesos de la renovación.

Dirigente interino

Tras la sentencia se designó a Alfonso Ramírez Cuéllar como presidente interino.

Orden al INE

Ante el vencimiento del plazo, la autoridad ordenó al INE organizar el proceso con un plazo fijo y mediante una encuesta.

Se desmarca

AMLO se desmarcó ayer sobre a quién preferiría a cargo del partido, pero dijo: “Se tienen que poner por delante las causas que se defienden, no intereses personales por legítimos que sean”.