AMLO responde a 'El País': ''No estoy en contra de las mujeres''

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una calumnia que El País de España señale que su gobierno está en contra del movimiento feminista.

'El País nos acusa de estar en contra de las mujeres, en España prohibieron las protestas, pues deben ser menos de 500 personas y aquí en México está prohibido prohibir”, subrayó el presidente @lopezobrador_ . @Notimex @Notimex_TV pic.twitter.com/l7JMgCkyk9 — Diego Infante (@dieinfa) March 3, 2021

"Ahora están diciendo que estamos en contra de las mujeres; queriéndonos encasillar, etiquetar que estamos en contra del movimiento feminista, lo cual no es cierto, es una calumnia''.

''Nada más les recuerdo a los de 'El País' que allá en Madrid prohibieron las manifestaciones por el día de las mujeres o sea o pueden salir a la calle más de 500 mujeres, aquí no, aquí hay libertades plenas".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo aprovechó para solicitar que las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo en nuestro país se lleven a cabo de manera pacífica, porque están garantizados los derechos de manifestación y expresión.

"Porque si hay violencia es una contradicción. Como se lucha en contra de la violencia y se manifiestan de manera violenta, eso lo considero contradictorio. Pero se respeta a todo y todas las mujeres, no hay prohibición. Nada más como recomendación que sean manifestaciones pacíficas".

En ese sentido pidió que no se dañe a establecimientos comerciales, que no se afecte a monumentos públicos; además que no se agreda a otras personas y que no vayan a dañarse entre los integrantes de las manifestaciones, "porque la vez pasada tiraron bombas".