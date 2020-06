AMLO responde a las amenazas de líder de un cártel

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Ante las amenazas del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepez, “El Marro”, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió ayer que puede decir lo que quiera, pero su administración no permitirá la violencia ni la anarquía.

“Está, si no en su derecho, pues sí yo diría, porque por encima de todo está la libertad. Pueden decir lo que quieran, pero nosotros no vamos a permitir la violencia, no podemos actuar como el avestruz, meter la cabeza en la arena y como si no pasara nada. Son expresiones que todos los que se ven afectados sus intereses las manifiestan, guardadas las proporciones, pues son como las protestas que se hacen en contra del gobierno, no es más que eso”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

Este fin de semana, el gobierno federal dio un golpe a la estructura criminal del cártel de Santa Rosa de Lima, pues detuvo a la mamá, hermana y prima del líder de esa organización criminal, en un operativo que desató una ola de violencia en 11 puntos de Celaya, Guanajuato.

El presidente dijo que no puede permitir que se caiga en la anarquía, el desorden y, mucho menos, que se pierdan vidas humanas.

“Ya lo de Guanajuato es una situación muy grave que venimos enfrentando desde hace tiempo, y tenemos que actuar para evitar más derramamiento de sangre, muchos, muchos muertos, es lamentable lo que está pasando, ya enfrentamientos en donde asesinan a mujeres, a niños. “Se puede decir es pleito de bandas, sí, pero son seres humanos y no se puede permitir que esto suceda".

López Obrador hizo un llamado a la población a no proteger a los criminales ni apoyarlos como base social.

El titular del Ejecutivo dijo que el Gabinete de Seguridad dará esta semana un informe porque Guanajuato es un caso especial.