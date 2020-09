AMLO responde a parodia de Loret de Mola y Brozo: ''Te conozco bacalao''

MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió al vídeo en el que los periodistas Carlos Loret de Mola y “Brozo” parodiaron sus conferencias de prensa matutinas.

“Con Brozo el otro día me dijeron que hicieron una parodia sobre esta conferencia, pero ya no, ya no es lo mismo, porque ya los conoce la gente, ’te conozco bacalao, aunque venga disfrazado’”, dijo.