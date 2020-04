AMLO: Revisaremos situación de Afores después de la emergencia

MÉXICO- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó hoy que, una vez superada la emergencia por COVID-19, se revisará lo que se hizo en el periodo neoliberal de privatizar los ahorros y las pensiones de los trabajadores.

Con respecto a las Afores dice el Presidente que pasando la inestabilidad ya habrá momento de revisar lo que se hizo en el periodo neoliberal de privatizar las pensiones de los trabajadores.

"Hay que buscar una solución porque si no se actúa, los trabajadores, sobre todo los que se van a empezar a jubilar a partir del 2024, van a recibir menos de lo que ahorraron. Eso es un tema preocupante; por ejemplo, eso requiere de un rescate.

Respecto a que a partir de la contingencia los bancos han permitido a los trabajadores sacar dinero de su Afore, indicó que es decisión de cada trabajador analizar si le conviene o no y ver su situación futura también, el cual representa un problema de origen para perjudicar a los trabajadores que se tiene también que revisar.

va sobre los ahorros que tengas en las #Afores.



Es ilegal, pero la ley es lo que menos le importa.

"Vamos a ver lo de los Afores, es un compromiso que tengo, que no porque a mí ya no me a afectar, o sea, ya no voy a estar en el gobierno, lo voy a dejar eso, tenemos que buscar una salida más adelante, porque esto precisamente lo inició Zedillo, esto de los Afores; entonces, va a empezar a afectar a partir de 2024 hacia adelante", concluyó.