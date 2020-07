AMLO sale a cenar a ''El Cardenal'': a transitar a la nueva normalidad

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a Tito Briz, propietario de la cadena de restaurantes "El Cardenal", por no haber despedido a ninguno de sus trabajadores a pesar de cerrar por más de tres meses debido al Covid-19; aseguró, es un ejemplo de empresarios que tienen dimensión social y que piensan en los trabajadores.

En un vídeo grabado por su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, y acompañado de Julio Scherer Ibarra, consejero Jurídico de Presidencia, el titular del Ejecutivo federal aseguró que difunde ese vídeo para demostrar que con medidas sanitarias se puede transitar hacía la nueva normalidad.

Salí con Beatriz a comer a El Cardenal. Los dueños han resistido la crisis sin despedir a los trabajadores. Muchos empresarios han actuado con solidaridad. Gracias. pic.twitter.com/Ovkq9mBS8U — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 13, 2020

"Estoy en el restaurante 'El Cardenal', vine con Julio, con su esposa, está tomando este vídeo Beatriz. Estamos con Tito Briz, que es el dueño de este restaurante emblemático de comida mexicana 'El Cardenal', y con mucho gusto con los trabajadores".

"Vengo a demostrar que debemos de ir hacia adelante; transitar hacía la nueva normalidad, a la nueva realidad, que podemos hacerlo con cuidado, con sana distancia. Aquí en este restaurante hay un protocolo de salud, que da garantías a los que vienen".

"Yo quiero además hacer un reconocimiento a Tito, porque a pesar de estar más de tres meses, sin actividad, estuvo el restaurante más de tres meses sin despedir a ningún trabajador en una situación muy difícil".

"Por eso le deseo a todos los empresarios de todas la ramas productivas de México que les vaya muy bien; que no se pierda la fe y que se actúe como lo hizo Tito, que es un empresarios con dimensión social, porque él pudo cerrar e irse, dedicarse a otra actividad, ya no invertir pero pensó en ellos en los trabajadores, pensó en el prójimo y eso me llena de orgullo; por eso estoy aquí, además se come muy buen y no es caro, es bueno y suculento, estar aquí comiendo en 'El Cardenal'", dijo el mandatario.