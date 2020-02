AMLO se compromete a no aumentar impuestos ni a los "gasolinazos"

AMEALCO, Querétaro (EL UNIVERSAL).- Ante el pueblo Otomí, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a no avergonzarse de su origen y estar orgulloso de su pasado indígena.

"Una cosa que es muy importante, no avergonzarnos de nuestro origen. El que no sabe de dónde viene nunca va a saber hacia dónde va . Es un orgullo ser de una comunidad indígena, pertenecer a una cultura prehispánica, tener tradiciones, costumbres, lengua y organización social".

Al encabezar un diálogo con el pueblo Otomí, en este municipio célebre por ahí se elaboran las muñecas "Lele", el presidente López Obrador pidió mantener sus costumbres y recordar "para que el racista que quiera cuestionarles, que el mejor presidente que ha habido en la historia de México fue un indígena zapoteco, Benito Juárez García".

El jefe del Ejecutivo federal destacó que los pueblos originarios son los principales actores de la transformación que lleva al cabo en el país.

En su mensaje, el Presidente señaló que ya no es como en las pasadas administraciones que aumentaban la deuda, los impuestos y había "gasolinazos".

"Vamos a garantizar que no aumenten los impuestos. Ya no es como antes que aumentaban las impuestos o había impuestos nuevos, ya no hay 'gasolinazos', y ya estamos construyendo una nueva refinería para dejar de comprar gasolina en el extranjero y cuando tengamos autosuficiencia en gasolinas vamos a bajar el precio de los combustibles".