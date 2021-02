AMLO "se lanza" contra Loret de Mola; él responde al reto con vídeo

MÉXICO.- Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra los "ataques constantes" de medios de comunicación y refirió que la prensa mexicana exagera en el tema de la crisis de gas natural.

AMLO arremete contra Loret de Mola

Asimismo, López Obrador se refirió al periodista Carlos Loret de Mola, quien semanas atrás documentó en Latinus que la zona donde se ubica la quinta del Presidente, denominada "La Chingada", se verá beneficiada con un plan de mejoramiento urbano de millones de pesos.

Al respecto, el yucateco tuiteó: " Esta fue la columna que irritó hoy al presidente y por eso se me lanzó. No le gusta leer la verdad: él es el rey del linchamiento y ahora pide que no linchen a Salgado Macedonio". El escrito también se compartió en el Diario de Yucatán.

Esta fue la columna que irritó hoy al presidente y por eso se me lanzó. No le gusta leer la verdad: él es el rey del linchamiento y ahora pide que no linchen a Salgado Macedonio. ⁦@Univ_Opinion⁩ ⁦@El_Universal_Mx⁩ https://t.co/jqUzaOygY0 — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) February 19, 2021

El reto, un "intercambio" de propiedades

En Palacio Nacional, López Obrador relanzó el reto que hizo a Loret de Mola el pasado 21 de enero, para cambiar la plusvalía que va a tener su terreno de "La Chingada", por el supuesto departamento que el periodista tiene en Estados Unidos.

"No me ha dicho nada, no me ha contestado. Se va a rayar con la plusvalía de la quinta", expresó el presidente López Obrador este viernes en su mañanera.

López Obrador criticó la columna "Historias de Reportero" que Loret tiene en esta casa editorial. "¿Se sienten linchados ustedes?", preguntó el Presidente a los reporteros que cubren la conferencia mañanera.

"¿No es el derecho que tengo yo también a la réplica?", agregó.

Carlos Loret de Mola le responde a AMLO

Al respecto, Loret de Mola señaló en redes sociales que el Presidente "enfureció porque le dijimos la verdad". "Cada mes hay un acto de corrupción que él protege y deja impune", agregó Loret y compartió un video con el calendario, mes a mes. "…y por cuarta vez, el presidente sigue sin responder la pregunta: ¿cuánto va a subir la plusvalía de su rancho por los parques, ciclovías y vialidades que va a construir ahí su gobierno?", señaló Loret.

...y por cuarta vez, el presidente sigue sin responder la pregunta: ¿cuánto va a subir la plusvalía de su rancho por los parques, ciclovías y vialidades que va a construir ahí su gobierno? #Loret en @latinus_us: https://t.co/xIHtUiPWz3 pic.twitter.com/6gkyBWQDJO — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) February 19, 2021

"No le gusta leer la verdad: él es el rey del linchamiento y ahora pide que no linchen a Salgado Macedonio", escribió el periodista.

En su texto "El linchador pide evitar linchamientos", de este viernes en El Diario, Loret de Mola escribe: "Lincha a la prensa crítica. Se le han contado 88 variedades de insultos para referirse a medios y periodistas. Calumnia como respira".