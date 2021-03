CIUDAD DE MÉXICO.- En un módulo que guardará en secreto, el presidente Andrés Manuel López Obrador se vacunará contra el Covid-19 la próxima semana por recomendación de sus médicos.

En su conferencia mañanera, AMLO explicó que mantendrá en reserva el módulo donde se vacunará "para que no se haga un espectáculo".

"Decirles que me recomiendan los médicos que me vacune, me vacuno la semana próxima y no les voy a decir (el lugar) porque no quiero que se haga un espectáculo", declaró.

¿Dónde le corresponde vacunarse al presidente?

López Obrador reside en Palacio Nacional, en la alcaldía Cuauhtémoc, y de acuerdo con el calendario le correspondería la aplicación de una dosis de la vacuna de Oxford-AstraZeneca el 1 de abril, cuando se vacunen a los adultos mayores cuya letra del apellido paterno inicia con H, I, J, K, L y M.

Para Cuauhtémoc, las sedes de vacunación son la Universidad La Salle, la Biblioteca Vasconcelos y escuela primaria Benito Juárez, ubicada en la colonia Roma.

Asimismo, luego de que la Secretaría de Salud publicó en su reporte de "exceso de mortalidad" en el país que las muertes por Covid-19 suman más de 322 mil, el presidente aseguró que su gobierno no oculta nada.

AMLO carga contra opositores y prensa

Acusó que sus opositores y los medios de comunicación "magnificaron” el reporte para afectar a su gobierno.

Subrayó que hay entrega total de servidores públicos para afrontar la pandemia y evitar fallecimientos.

"Lo de la cifra pues provocó alguna polémica, hasta el expresidente (Felipe) Calderón salió a exponer de que era mucho más el número de fallecidos que lo que aquí se informó. Lo retomó el Washington Post, o sea, haciéndolo muy grande".

"La verdad es que se ha informado bastante y nosotros no ocultamos nada, y lo va seguir haciendo la Secretaría de Salud".

Se hace "todo lo que se puede"

"Nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido realizar, yo diría que ha habido una entrega total", continuó.

"Se ha actuado no solo como buenos servidores públicos sino de buen corazón, con mística, para enfrentar la pandemia, para evitar los fallecimientos".

"Hemos trabajado día y noche y estamos hablando de muchos trabajadores de la salud", insistió.

Reconocimiento internacional

"Se ha hecho hasta un reconocimiento internacional de la Organización Mundial de la Salud porque México fue el país de América Latina que llevó a cabo la mayor reconversión de hospitales para atender enfermos y evitar fallecimientos", expresó.

López Obrador acusó que sus opositores y la prensa siempre "magnifican todo" para afectar a su gobierno "hasta del dolor humano, siempre andan zopiloteando, es temporada de zopilotes".