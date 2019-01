AMLO señala a la inflación como un factor en precios

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal y Xinhua).— El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al líder del PAN, Marko Cortés, quien habló de un posible “gasolinazo” a inicios de año.

López Obrador dijo que en caso de que haya un incremento en el precio de las gasolinas, sería por el orden de los 40 centavos por año, que es el cálculo del gobierno federal de la inflación, es decir 3.4%.

“A pesar de que nuestros adversarios, los conservadores y la prensa fifí apostaron a que iba a haber incremento en el precio de las gasolinas, se quedaron con las ganas”, respondió López Obrador.

Aunque aseguró que la tendencia es que no habrá aumento en el precio de las gasolinas, el presidente sostuvo que en el peor de los casos sería por la inflación debido a la importación de 600 mil barriles diarios.

“Si hay un incremento va a ser acorde con la inflación. Si fuese así estaríamos hablando como de 40 centavos al año. ¿Por qué? Porque estamos calculando una inflación de 3.5, 3.4 en el año. Entonces, hagan la cuenta, pero eso si en el mercado extranjero —porque estamos importando desgraciadamente 600 mil barriles diarios— se incrementara el precio, pero la tendencia es a que no va a haber aumento en el precio de las gasolinas (sic)”, explicó.

En conferencia en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el Ejecutivo federal dijo que desde el sexenio de Carlos Salinas, los integrantes del PAN estaban muy callados, eran aplaudidores, quemaban incienso, pero ahora empiezan a practicar como opositores.

“Está muy bien eso, nada más que deben de ser objetivos, porque él (Marko Cortés) habló de que el sábado se venía el ‘gasolinazo’ y afortunadamente no fue así; y al día siguiente sale con otra declaración, a decir que no servía para nada el bajar en IVA en la frontera, ese tipo de cosas. Pero, bueno, es su derecho que se exprese”, dijo.

En otro tema, el tabasqueño afirmó que el Ejercicio Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) no lo va a “cucar” (provocar).

Sin provocaciones

“Tampoco me van a cucar. O cómo se dice ahora, eso sí calienta. Pues no, hay mucho frío ahorita, no vamos a caer en ninguna provocación. Aunque quieran confrontarnos, no va haber respuesta, amor y paz”, respondió.

El mandatario federal expresó su respeto por los planes, programas y decisiones del EZLN, pues “vivimos en un país libre, no hay represión, no hay censura”.

“No vamos nosotros a enfrentarnos a ningún grupo, queremos la paz y la reconciliación. Pueden haber diferencias pero eso no significa que se vaya a caer en una confrontación o en un pleito”, afirmó.

López Obrador sostuvo que “estamos abiertos al diálogo, pero tampoco le preocupa al gobierno federal esa posición” y aclaró que tampoco tiene conflictos con el subcomandante Galeano, antes Marcos.

“Lo vi cuando estaba yo por entrar a dirigir el PRD, en San Cristóbal la última vez. Antes lo vi en Guadalupe, Tepeyac. Lo he visto dos o tres veces. Pero no tengo ningún problema con él ni con ningún dirigente del zapatismo, ni con dirigentes políticos ni sociales, no tengo problemas con nadie”, dijo.

Guardia Nacional

En la misma conferencia, López Obrador convocó a los jóvenes para incorporarse a las Fuerzas Armadas y la Policía Federal, como parte de su plan para fortalecer la pacificación en el país.

Precisó que la convocatoria oficial estará al alcance de cualquier ciudadano, sin importa el sexo, con edad de 18 años en adelante.

Quienes lo hagan, dijo, tendrán una formación especial, que incluye capacitación sobre derechos humanos, para ser integrados a la Guardia Nacional.

López Obrador aclaró que en tanto el Congreso mexicano aprueba la Guardia Nacional, la convocatoria es “una contribución” para que los jóvenes sin trabajo se sumen a esta propuesta.

“Es un trabajo muy digno, honroso, por eso hacemos esta convocatoria a todos los que quieran pertenecer a esta Guardia Nacional, formarse para proteger a los ciudadanos”, expuso.

También recordó que con relación a otros países, México tiene pocos policías para atender la inseguridad, ya que “no se le dio la atención necesaria” al problema.

“Necesitamos reclutar en un período de tres o cuatro años alrededor de 50,000 nuevos elementos para la Seguridad Pública, para que funcionen bien las coordinaciones territoriales”, insistió.

Según el mandatario, los integrantes de la Guardia Nacional contarán con “salario digno”, seguridad social, seguro médico integral para ellos y sus familias, uniformes y alojamiento, entre otras prestaciones.