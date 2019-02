AMLO señala que hay una campaña de la “mafia” contra del Conacyt

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay una campaña en contra del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de por parte de una “mafia” en la ciencia.

“Están muy molestos algunos del Conacyt, los machuchones, porque hay mafias en todo, hasta en la ciencia, mafia, aunque parezca increíble en la cultura, en la intelectualidad, cotos de poder. “Entonces eran intocables y también con sueldos elevadísimos y tampoco con tanto nivel académico. Entonces, se sienten desplazados, que se transparente todo“, dijo.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador dijo que el Conacyt y en todo en su gobierno no se permitirá el “influyentismo, amiguismo, nepotismo, ninguna de esas lacras de la política.”

Te puede interesar: AMLO lamenta decisión de la Corte sobre los sueldos de los funcionarios

Ello tras el cese de la diseñadora de moda, Edith Arrieta Meza, quien fue designada como a Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM).

El Presidente dijo que le pedirán a la directora del Conacyt, Elena Álvarez-Buylla, que explique esa y otras contrataciones de funcionarios que no cumplen con el perfil como el caso de David Alexir Ledezma, subdirector de Comunicación e Información de Consejo, que cursa el tercer semestre de la carrera de Comunicación, quien hoy jueves renunció al cargo tras la polémica.

Ahí mismo el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez dijo que dicho funcionario había presentado su renuncia.

“Se está procurando, no sólo en el Conacyt, sino en todo el gobierno que no haya ninguna anomalía. Y ya lo dije no se va a tolerar corrupción, no se va a permitir influyentismo, amiguismo, nepotismo, ninguna de esas lacras de la política, lo que se venía haciendo, no se va a permitir, entonces todo lo que aquí se ponga a consideración se va a investigar y se aclara todo.”