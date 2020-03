AMLO: "Si es necesario, me haré la prueba del coronavirus"

Si es necesario, me haría la prueba del coronavirus Covid-19, comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes.

"Me ajusto al protocolo de salud", manifestó. "Si hace falta, entonces me hago la prueba, lo haré cuando me lo indiquen los médicos".

"Casi sería mejor" que AMLO se enferme

Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, respondió a una periodista que preguntó si el mandatario federal se haría la prueba del coronavirus.

Aunque el Presidente tiene 66 años de edad, "no es un caso de especial riesgo", remarcó el funcionario.

Casi sería mejor que lo padeciera, opinó, porque López Obrador goza de buena salud, entonces "se recuperaría espontáneamente" y quedaría inmune a este padecimiento.

"La fuerza del Presidente es moral, no es una fuerza de contagio. Tiene la misma probabilidad de contagiar que usted o yo", respondió a la reportera.

Petición "fuera de lugar"

López-Gatell remarcó que es "una idea fuera de lugar" la creencia de que el titular del Ejecutivo federal debe hacerse la prueba del Covid-19.

Sobre que durante sus giras López Obrador saluda de beso y mano a los ciudadanos, comentó que los protocolos no se ajustan "para aterrizarlos en el Presidente".

Nadie tiene por qué acosarlo como persona porque tiene derecho a la privacidad, aunque sea una figura pública"

Los casos confirmados

De acuerdo con el último corte de la Secretaría de Salud, en México hay 53 casos confirmados de coronavirus.

Asimismo, se tienen 176 casos sospechosos y 482 dieron negativo en las pruebas correspondientes.

