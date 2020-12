AMLO sí presionó para liberar a Cienfuegos, afirma periódico de EE.UU.

"El arresto en octubre en Estados Unidos del exsecretario de Defensa de México, Salvador Cienfuegos (acusado de narcotráfico y lavado de dinero), desató la ira entre los altos oficiales militares mexicanos, quienes vieron la acción como una humillación y violación de la soberanía del país".

El diario estadounidense The Wall Street Journal resume así la encrucijada que enfrentó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el de su homólogo, Donald Trump.

The arrest in the U.S. of Mexico’s ex-defense minister sparked anger among the country’s top military officers. President Andrés Manuel López Obrador pushed hard for the influential general’s eventual release. https://t.co/cUPDrQLnL2