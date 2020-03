AMLO sí saludo a la mamá de "El Chapo"; lo llaman "narcopresidente"

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que sí saludó a María Consuelo Loera Pérez, madre del exlíder del cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Esta mañana en Twitter, se volvió tendencia "narco presidente" y "Ovidio", en donde los usuarios le recordaron al mandatario el operativo fallido para capturar al hijo de Guzmán Loera.

Al respecto, el mandatario dijo que "hicieron un escándalo los conservadores" por el saludo.

Ayer domingo, en su visita al municipio de Badiraguato, el presidente Andrés Manuel López Obrador saludó a María Consuelo Loera Pérez, madre del otrora líder del cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, a quien le aseguró que ya había recibido su carta.

Al finalizar la supervisión de los avances de la construcción de la carretera Badiraguato- Guadalupe y Calvo, se ve al Mandatario acercarse a una camioneta blanca en la que se encuentra a bordo la madre de Guzmán Loera y López Obrador sostiene un breve diálogo con ella.

Por su parte, AMLO confirmó que solicitará se hagan las gestiones para que la madre de Joaquín "El Chapo" Guzmán pueda viajar a Estados Unidos y visitar a su hijo preso.



El mandarino expuso que recibió una carta de la madre del exlíder del Cártel de Sinaloa, en la que pide ayuda para poder ver a su hijo.

“Me entregó una carta, porque tiene 92 años, una adulta mayor es una anciana; y como todas las madres, todavía no conozco a una madre que acepte la culpa de su hijo. Me dijo que no lo ha visto en cinco años y que no se quiere morir sin verlo y me pide apoyo para verlo y voy a hacer el trámite. Esto lo haría por cualquier ser humano”, señaló el mandatario.