AMLO sobre las revelaciones de Emilio Lozoya: ''Se sabrá toda la rapiña''

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que fue bueno el que la Fiscalía General de la República (FGR) haya otorgado a Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), el beneficio de ser testigo colaborador para que dé a conocer los detalles de lo que calificó como una “rapiña”.

Se sabrá cómo se repartieron el pastel, dijo en referencia a los presuntos actos de corrupción en la compra de la planta de Agro Nitrogrenados.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que el caso Lozoya se debe de indagar e ir a fondo.

“Yo creo que fue bueno lo que hizo la fiscalía de otorgarle a este señor Lozoya el beneficio de ser testigo protegido o testigo colaborador porque eso permite que él dé a conocer como actor principal de toda esta rapiña, cómo fue que se repartieron el pastel, o sea, quienes participaron. Eso tiene que conocerse a fondo”, dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario aseguró que según la información con la que cuenta, la FGR ya tiene un expediente sobre la compra de esta planta chatarra y señaló que Lozoya Austin ya comenzó a declarar sobre esta compra.

“Según la información que poseo, parte de la declaración del señor Lozoya tiene que ver con lo de la compra de la planta fertilizantes. Ya está el proceso, ya está declarando el señor Lozoya. Ya existe un expediente sobre este tema, tan es así que ya hay hasta un avalúo de la pérdida, por eso se habla de 200 millones de dólares y por eso he dicho que nos interesa la devolución de ese dinero; así como nos importa mucho que se sepa quiénes se dedican a robar o tenían esa mala maña”.

“Se tiene toda la historia de cómo se aprobó la compra, de cómo los consejeros de Pemex aprobaron la compra, quiénes, nada más que eso es un asunto de la fiscalía y lo están haciendo en sigilo”.

Por otra parte, a casi 20 días de que se realice el sorteo del valor comercial del avión presidencial TP-01, en donde la Lotería Nacional entregará 100 premios de 20 millones de pesos cada uno, este lunes se instaló un puesto para la venta de “cachitos” en Palacio Nacional.

Teresa Cortés, con 30 años de vender billetes de Lotería, dijo que no se venden los “cachitos” como quisiera, lo que atribuyó a la falta de promoción. En las calles se vende mejor este billete, dijo. “Sí se vende bien, pero no como nosotros quisiéramos, porque yo con otros billetes he ido a otras instituciones y la verdad se ha vendido bien, pensé que por venir a Palacio Nacional iba a ser la gran venta, pero no”.

La vendedora aseguró que además de la falta de promoción, el “cachito” es caro. “De todos modos vendo más del avión que de los otros sorteos, como Sorteo Mayor, De Diez y Zodiaco”.

