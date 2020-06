AMLO sostiene que no se elevará la deuda del país

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el préstamo de mil millones de dólares por parte del Banco Mundial es una “operación de rutina” que se solicitó el año pasado y manifestó que seguirá sosteniendo su política de no aumentar la deuda pública.

“El crédito es una operación de rutina, vamos a decir, es algo que se solicitó el año pasado como parte del manejo de las finanzas. Nosotros seguiremos sosteniendo que no va a aumentar la deuda, en términos reales, no la aumentamos el año pasado, y este año queremos que no aumente con relación al Producto Interno Bruto (PIB) por eso estamos tomando algunas medidas sobre todo de austeridad”.

En este sentido, en conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que se está eficientando la administración federal por lo que se pretende ahorrar alrededor de 500 mil millones de pesos en la extinción de fondos y fideicomisos, monto que será destinado a programas sociales.

“Estamos también eficientando la administración, estamos considerando que vamos a ahorrar alrededor de 500 mil millones de pesos, esto porque Hacienda va a concentrar fondos de fideicomisos, y al mismo tiempo vamos a destinar el presupuesto a lo fundamental, a lo básico, inclusive va a aumentar el presupuesto destinado a la gente, al pueblo, a los más necesitados, a los pobres, va a aumentar en 50 mil millones pesos, de los que ya estaba autorizado”, afirmó el mandatario.

Por su parte, las dirigencias nacionales de PRI, Movimiento Ciudadano y PRD demandaron transparentar el destino de los mil millones de dólares que el Banco Mundial e incluso el partido naranja propuso emplear parte de ese crédito para financiar un ingreso vital para millones de desempleados.

Para el líder del PRD Ángel Ávila Romero el recurso debe destinarse a enfrentar la emergencia sanitaria con compras de insumos para el sector salud y para apoyar a micro y pequeñas empresas para que no quiebren, pues eso conllevaría a la pérdida de más empleos.

En tanto, la dirigencia del PRI criticó en un comunicado que se haya aceptado adquirir deuda, pues sí hay recursos y no es necesario comprometer al país.

"Es lamentable que pudiendo optar por cancelar sus obras faraónicas. Decidieran comprometer el futuro del país", aseguró en mensaje de Twitter el líder nacional, Alejandro Moreno Cárdenas.

Por eso demandó al gobierno federal dé a conocer las razones que le llevaron a contraer deuda por mil millones de dólares con el Banco Mundial e informe cuál será el destino de esos recursos.