AMLO sugiere no exagerar un caso de presunto robo

Pide no linchar a embajador

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó ayer el presunto robo de un libro en una librería de Buenos Aires por el embajador mexicano en Argentina, Óscar Ricardo Valerio, pero pidió evitar “linchamientos” contra el diplomático.

López Obrador defendió que Valerio, diplomático de carrera, “es una persona con una trayectoria limpia en política exterior” además de “un hombre con mucha cultur que nos representa”.

El presidente, quien dijo que no ha contactado con el embajador, encomió la trayectoria de Valerio, quien fue asesor de política exterior en la década de 1990 del entonces líder del PRD, Porfirio Muñoz Ledo, un político muy cercano a López Obrador.

La librería “El Ateneo Grand Splendid”, una de las más emblemáticas de Buenos Aires, denunció el domingo que el embajador de México quiso robar un libro el 26 de octubre.

En el vídeo tomado por las cámaras se ve cómo el diplomático llega a la librería y toma un ejemplar de una estantería.

El presidente mexicano narró que vivió una situación similar, cuando acudió a una librería en Ciudad de México y una persona le regaló un libro, pero cuando quiso salir del lugar, el mandatario fue notificado de que el regalo no había sido pagado por lo que tuvo que regresar el obsequio.

“Una vez un señor adentro me regaló un libro, me salí con el en la mano y me dijeron que no estaba pagado”.