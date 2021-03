AMLO: "un peligro... con tendencias autoritarias", opina sociólogo

MÉXICO (EFE).- El reputado académico Roger Bartra, involucrado en la lucha por la democracia en México durante el siglo XX, advirtió hoy sábado de las peligrosas y alarmantes tendencias autoritarias del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Bartra (Ciudad de México, 1942) presentó el libro "Regreso a la jaula", en el que califica los dos primeros años de gobierno del líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) como un "fracaso".

El doctor en Sociología por la Sorbona tilda así la aventura presidencial de López Obrador porque "no ha ocurrido ni va a ocurrir" un cambio de régimen, en referencia a su proclamación de estar liderando la Cuarta Transformación de México, equiparando su presidencia a la Independencia (1821), la Reforma liberal del siglo XIX y la Revolución mexicana (1910).

"No hay nada parecido a un cambio de régimen como el que ha anunciado. No estaba en sus propósitos tampoco. Yo no sé si no entiende bien López Obrador lo que es un cambio de régimen", sentenció.