AMLO va ronco a la mañanera: "Yo creo que es gripe", señala

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este lunes se hará una prueba Covid, pero manifestó "yo creo que es gripe".

"Amanecí ronco, me voy a hacer la prueba más tarde, pero yo creo que es gripe", dijo en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Tatiana Clouthier y AMLO se reunieron

Destaca que el pasado viernes, luego que Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, informara que dio positivo a Covid-19, el Ejecutivo federal reconoció que se reunió con la funcionaria esa semana, pero "no tengo yo síntomas, la verdad que estoy muy bien, estoy bien y no tengo síntomas".

El mandatario federal aseguró que si no se tienen síntomas no se requiere la prueba para detectar coronavirus.

"Está afectando bastante el Covid, esta nueva variante, yo me reuní con ella hace como tres días, el lunes creo o el martes… No tengo síntomas, la verdad que estoy muy bien, estoy bien y no tengo síntomas. Cuando uno tiene síntomas es cuando hay que hacerse la prueba, entonces estoy muy bien", subrayó.

"No tengo síntomas, pero sí son ya varios lo que tienen Covid de esta nueva variante que conocemos, afortunadamente están saliendo algunas con muy pocos síntomas, un poco de calentura, pero un día, no mucha, garganta, básicamente y ya con estos medicamentos se puede salir rápido, de todas maneras, hay que cuidarnos, evitar los contagios, lo que ya sabemos hacer, cuidarnos, nos ayuda mucho también la vacunación", apuntó.

El positivo de Tatiana Clouthier

El viernes por la mañana, a través de su cuenta de Twitter, la secretaría de Economía escribió:

"Buenos días. Espero que todos estén cerrando la primera semana del año bien. Aprovecho para comentar que, como compromiso de rutina, me hice prueba Covid y es positiva. Seguiré trabajando desde casa. #FelizViernes".

López-Gatell, con gripe

El martes pasado, al arrancar la conferencia en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que López-Gatell estaba de descanso por catarro y le deseó pronta recuperación.

