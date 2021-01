AMLO recuerda su vida de estudiante: "De milagro pude terminar la universidad"

Con mucho esfuerzo y "de milagro"

GUERRERO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que gracias al apoyo de becas, y con "mucho esfuerzo" y de "milagro" pudo terminar la carrera de Ciencia Política y Administración Pública en la UNAM a inicios de la década de los 70.

En un video difundido en su cuenta de Twitter, que grabó el domingo en la recién inaugurada Universidad del Bienestar "Benito Juárez" en la comunidad Juan R. Escudero en Guerrero, el mandatario federal recordó sus años universitarios, donde comentó que llegó con "una maletita" a la Casa del Estudiante Tabasqueño a la Ciudad de México a estudiar en la Máxima Casa de Estudios del país.

Ya funcionan siete universidades públicas en las regiones más pobres de Guerrero. Hoy estuvimos en Atoyac, la tierra de Juan Álvarez, Lucio Cabañas y César Núñez, entre otras y otros liberales y luchadores sociales. pic.twitter.com/kbnqVlRD3k — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 17, 2021

Aseguró que en esa época, la Universidad Nacional no rechazaba sino que admitía a la mayoría de quien aspiraba a entrar, y señaló que fue ahí donde conoció a Raquel Sosa, coordinadora de las Universidades del Bienestar "Benito Juárez".

Solo un rechazado

"Yo también llegué así en 1973 a la Ciudad de México, con una maletita a la Casa del Estudiante Tabasqueño y en ese tiempo la UNAM no rechazaba, admitía. Hacíamos un examen de admisión, pero de cada 10, ingresaban nueve, sólo uno era rechazado". "En los últimos tiempos se convirtió en la opuesto, de cada 10 rechazan a nueve y entra uno, porque se abandonó la educación pública, y también yo por eso pude estudiar, por eso soy Presidente porque recibí una beca.

Su vida de estudiante

Ahí en la Casa del Estudiante Tabasqueño, vivíamos 80, a veces 100, en la colonia Guerrero, en la calle de Violeta, y ahí nos daban alimentación, nos daban la facilidad y era educación gratuita la de la UNAM; sobre todo no se rechazaba a los alumnos entonces así pude terminar con mucho esfuerzo y de milagro mi carrera, pero esa es la historia de millones de profesionales de ahora".

El presidente López Obrador señaló que su gobierno busca fortalecer a las instituciones de educación superior, como la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), y a las Escuelas Normales Rurales, como las que se encuentran en Ayotzinapa, Guerrero y El Mexe, Hidalgo.

"Crear este sistema de educación superior, público y gratuito, que no se rechace a los jóvenes que quieran estudiar, que se acabe con la mentira de que los jóvenes no podían ingresar a las universidades públicas porque no pasaban el examen de admisión". "

"Falso, no ingresaban a las universidades públicas porque no había cupo, las universidades públicas no tenían presupuesto porque el propósito de los neoliberales era privatizar la educación, poner la educación al mercado como si fuera una mercancía para que pudiese estudiar el que tuviese para pagar colegiatura".

En este sentido, reiteró que no está en contra de la educación privada, pues señaló que quien tenga dinero para pagar una colegiatura está en su derecho, "pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. La educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo".