AMLO violó la ley electoral, dice el Tribunal

Hizo promoción personalizada

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador vulneró el principio de imparcialidad, ello en el marco del proceso electoral pasado, durante la conferencia de prensa matutina del 23 de diciembre de 2020.

El PRD denunció al Presidente por expresiones emitidas durante aquella conferencia de prensa, en la cual respondió una pregunta expresa sobre la coalición que conformaron PAN, PRI y el propio PRD.

La Sala Regional Especializada, en una primera sentencia, resolvió inexistencia de la infracción, ante lo cual el PRD se inconformó y llegó hasta la Sala Superior del Tepjf, la cual revocó dicha resolución y ordenó a la Regional Especializada volver a analizar el tema, ahora de forma exhaustiva.

Sin embargo, la Regional Especializada volvió a declarar inexistencia de las conductas denunciadas.

Ayer miércoles el magistrado presidente de la Sala Superior, José Luis Vargas, presentó el proyecto en el sentido de declarar inexistencia de la infracción, sin embargo, el tema se rechazó por cuatro votos, toda vez que la mayoría de las magistraturas consideraron que sí existió vulneración.

Se deberá, ahora, hacer un engrose del proyecto para devolverlo a la Sala Regional Especializada, para que emita una nueva resolución.

En otro tema, el presidente López Obrador exhibió ayer en su “mañanera” un mensaje en redes sociales de Arturo Pérez-Reverte, que dijo que “Cuba es una dictadura, no una democracia”.

En su conferencia matutina, López Obrador leyó el mensaje que el autor de “Los perros duros no bailan” escribió en Twitter sobre Cuba: “No creía necesario expresar lo evidente, pero me lo piden: Cuba es una dictadura, no una democracia. Y quien defienda al régimen cubano, sea español o hispanoamericano, demuestra tener muchos intereses turbios, mucha ranciedad política y muy poca vergüenza. ¿Qué más puedo decir?”.

Tras ser exhibido, Pérez-Reverte respondió en redes sociales que al presidente López Obrador le irritan sus opiniones. “Todo un presidente de México, nada menos (en lo que México elige para que lo presida, allá cada cual y ahí no me meto), al que irritan mis opiniones. Híjole. Demasiado honor para un pinche gachupín como yo”, escribió.

En la “mañanera” el Presidente acusó que “se abusó en el periodo neoliberal y se cometieron actos de corrupción por parte de empresas españolas, que nos vieron como tierra de conquista y se dedicaron a saquear, a robar, claro, con el apoyo de las autoridades mexicanas”.

El presidente mexicano también reprochó que el Rey de España, Felipe VI, no tuvo la delicadeza de responder la carta que le envió en 2019 para que pida perdón por los abusos cometidos durante la época de la Conquista de México.

“Mandé una carta y no tienen ni siquiera la delicadeza de responderla, la filtran y empiezan los ataques a mi persona y al gobierno, de autoridades, de intelectuales pro monárquicos; Vargas Llosa, y escritores, la prensa, ‘El País’, programas de radio y televisión, burlándose de por qué tenían que pedir perdón”, declaró.