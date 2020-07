AMLO vs Carlos Loret de Mola: la historia de un largo conflicto

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador retomó las columnas del periodista Carlos Loret de Mola donde explica el modus operandi de los sobornos que hacía el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, a políticos.

Durante su conferencia de prensa del viernes, en las instalaciones de la 28 Zona Militar, el jefe del Ejecutivo pidió al vocero de Presidencia, Jesús Ramírez leer los textos.

En el primero, "Las Cajas Fuertes de Lozoya", del 21 de julio; el periodista da a conocer que el ex director de Pemex tenía una serie de cajas fuertes para concentra grandes cantidades de efectivo en departamentos de la zona de Polanco.

De acuerdo con la columna de Loret de Mola ese efectivo servía para sobornar a políticos en el marco de la aprobación de la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

"Así me lo revelan fuentes a quienes consulté buscando detalles sobre el modus operandi de Emilio Lozoya para lograr la aprobación de la reforma energética y que ahora le da acceso al privilegio de ser testigo protegido del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador".

Luego de que fueran presentados los vídeos con las entrevistas, el periodista utilizó sus redes sociales para acusar al presidente de un acoso hacia su persona y el periodismo en México.

Es habitual que el presidente @lopezobrador_ me calumnie. Hoy fue peor: vimos al Comandante de la Guardia Nacional dándole un vídeo de una entrevista mía para que pudiera seguir atacando a un periodista. Implica un nuevo nivel de acoso. pic.twitter.com/8mtCfIw0JU

Cuando me entrevistaba Carlos Loret de Mola era muy hostil, se ponía en favor del régimen y me sentaba en el banquillo de los acusados. Me exigía pruebas sobre mis denuncias de corrupción y le dije de la compra de la planta de fertilizantes y sólo alzó las cejas, señala AMLO. pic.twitter.com/EEmQlLAB5q