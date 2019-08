AMLO ya no echará culpas

El presidente dice que asumirá su responsabilidad

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que ya no busca culpar a las administraciones pasadas de lo que sucede en el país y ya no es el tiempo de estar diagnosticando.

“No quiero ya seguir responsabilizando a la administración pasada y a los de antes de esa administración. Ya es nuestra responsabilidad”, respondió el mandatario a un cuestionamiento que se le hizo sobre los recursos del sismo de 2017.

López Obrador aclaró que solamente responsabilizará cuando se necesite para diferenciar de otros gobiernos, “porque hay veces que caliente porque nos comparan, entonces sí”.

“Ya no es para estar diagnosticando, ya sabemos, hay grandes, graves problemas nacionales y los tenemos que enfrentar”, afirmó.

El presidente se dijo optimista para sacar adelante al país y lo está haciendo.

“Estamos poniendo de pie, levantando al elefante que estaba echado, lo estamos parando y lo estamos empujando al elefante reumático y lleno de mañas”, expuso.

Descarta conflicto

Ante la información del Banco de México (Banxico) que advierte sobre el estancamiento de la actividad económica, el Presidente respondió que no peleará con los funcionarios de la institución, ni se enganchará por las previsiones que realizan.

“Que sean los mexicanos los que juzguen, soy respetuoso de lo que diga el Banco de México, y no me voy a pelear con los funcionaros del Banco de México, no me voy a enganchar en un pleito con el Banco de México”, sostuvo.

En su conferencia matutina, López Obrador dijo que no entrará en pleito con Banxico para evitar dar material a los columnistas y periodistas “conservadores”.

Al finalizar la rueda de prensa el Presidente se dirigió a Tabasco donde hoy sostendrá en esta entidad una reunión con su gabinete de seguridad y realizará la tradicional “mañanera”.

Al llegar al aeropuerto de la Ciudad de Villahermosa, el mandatario dijo sentirse “como pez en el agua; mañana vamos a platicar, hay reunión de seguridad nacional en Villahermosa, y también la conferencia de prensa. El tema que venimos a tratar es lo relacionado con la seguridad pública”.

El Jefe del Ejecutivo Federal, llegó a su estado natal procedente de Ciudad de México y fue recibido por los gobernadores de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas y de Tabasco, Adán Augusto López Hernández.

Además estuvo la titular de la Secretaria de Energía, Rocío Nahle García, quien afirmó en una breve entrevista, que este viernes el tema a tratar en la reunión con su gabinete será el de la seguridad pública.

Por su parte, el Presidente aseguró que también dará un avance de cómo va la construcción de la refinería, asegurando que todo va bien y ya se está trabajando en este proyecto que se ubica en el Puerto de Dos Bocas.

El tabasqueño fue recibido por decenas de personas que aprovecharon para tomarse la foto e incluso hasta la terminal aérea le llevaron un cuadro, esto antes de trasladarse al estado de Chiapas donde realizará una gira de trabajo.