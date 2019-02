AMLO ya prepara el informe de sus 100 primeros días 

Revisa varios temas

CIUDAD DE MÉXICO (EL Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió ayer con su gabinete legal y ampliado en Palacio Nacional, donde afinaron los detalles con miras al informe que ofrecerá con motivo de sus primeros 100 días de gobierno.

Ayer se supo que el informe podría realizarse el próximo 11 de marzo en Palacio Nacional y que el mandatario pidió a todos sus funcionarios cumplir con las metas de los 25 programas prioritarios de su gobierno, pero sobre todo reforzar el combate a la corrupción y la austeridad.

Al término del encuentro, que duró una hora y 30 minutos, el titular de la CFE, Manuel Bartlett, aseguró que el Presidente comentó cada uno de los programas y acciones de su gobierno para el análisis del informe que presentará.

“Fue una revisión de temas, el mensaje central es que los temas que señaló desde el principio se lleven a cabo… desde los programas e instrucción de austeridad, anticorrupción y eficacia”.

El subsecretario del Trabajo, Horacio Duarte, dijo que fue una reunión en donde se hizo una evaluación de los programas que se presentarán en los 100 días.

Señaló que el Presidente les pidió seguir en la misma línea de combate a la corrupción y siendo un gobierno austero.

Por su parte, la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, explicó que revisaron los avances de los programas sociales, como la Pensión Universal para Adultos Mayores, que es de los más adelantados, pues han entregado recursos para 6.8 millones de adultos de una meta de 8.6 millones.

“Vamos bien, creo que es el programa (adultos mayores) que lleva más avance”, dijo Ariadna Montiel, quien adelantó que están por iniciar el censo de beneficiarios de estancias infantiles, dijo que hasta el momento no han sido notificados por ninguna autoridad federal de posibles amparos que jueces hayan otorgado para no cancelar los recursos que se asignaban a las estancias.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer, dijo que se revisaron los avances y los compromisos de campaña que asumió el Ejecutivo con la población.

“Estamos llegando a las metas y estamos trabajando para llegar a los 100 días y los podamos cumplir”.

En otro tema, durante su conferencia matutina, López Obrador aseguró que “es un cariñito” llamar “ternuritas” al grupo opositor a su gobierno, formado por intelectuales y políticos como el gobernador de Chihuahua, Javier Corral.

“Dije que los que se agrupaban eran ternuritas, pues es una expresión. Ellos se lanzan fuerte a veces también, entonces decirles ternurita pues no es ningún problema, es un cariñito”, reiteró el Presidente.

Asimismo, lanzó una advertencia en general de que si alguien le hace “proposiciones indecorosas”, los acusará públicamente en sus conferencias mañaneras.

Habló de oficinas de México en el extranjero con “puro recomendado, juniors, que se iban al extranjero a vivir a costillas del erario, puro fifí”, y sostuvo que el gobierno debe cambiar eso y que ya no haya corrupción.

“Ahora ni siquiera se atreven, porque en una de estas como estoy aplicando, como dije, el criterio de no quedarme callado, si me hacen una proposición indecorosa los acuso aquí. Vinieron a decirme esto. Entonces ya nadie hace esas proposiciones, ya es otra y es todos a portarnos bien, y van a ver cómo va a lograrse el renacimiento del país”, aseveró.

Incluso, López Obrador habló de que la inversión en Pemex el año pasado era de 8 mil millones de pesos y se convertían, cuando mucho, en cuatro, “porque se clavaban el dinero, se robaban el dinero”.

“El poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. ¿Cuál es la respuesta a esa frase para no volvernos locos, para no levitar y mantener los pies sobre la tierra?, entender que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás”, afirmó.

CRE El Presidente rechaza una renuncia

López Obrador dijo que rechazó la renuncia del titular de la Comisión de Energía.

Sobre la mesa

El Presidente confirmó que Guillermo García, titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) e investigado por presunto conflicto de interés , le puso sobre la mesa su renuncia. Sin embargo, él la rechazó porque su gobierno “no es como en las pasadas administraciones”.

Decisión libre

“Él lo planteó, (le dije) no, esa es una decisión tuya, libre, yo no te voy a plantear estas cosas”.

Presume inocencia

El titular del Ejecutivo dijo que durante su encuentro el titular de la CRE le dijo que era inocente sobre el presunto conflicto de interés por el que se le investiga.

Sin encubrimiento

Aseguró que él no es vengativo y no realizaría actos arbitrarios, pero que no encubriría a nadie.