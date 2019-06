AMLO “youtuber” presume botón de oro por un millón de suscriptores

El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió el botón de oro que la red social Youtube le dio por haber alcanzado el millón de suscriptores. AMLO agradeció a los que él mismo califica como las “benditas redes sociales”, desde su oficina en Palacio Nacional.

“Quiero dedicarle este reconocimiento a las benditas redes sociales. “Hace unos días platiqué con Marck Zuckerberg, el creador de Facebook, en una teleconferencia, y le decía que cuando éramos oposición no cerraban los medios convencionales, estaban muy controlados por el régimen y no había información de lo que hacíamos, a veces llenábamos las plazas, protestábamos y al día siguiente no salía absolutamente nada en los periódicos ni se decían nada en la radio, ni mucho menos en la televisión”, expuso.