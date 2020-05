Amor de madre: la pandemia la dejó sin trabajo, ella decidió combatirla

QUERÉTARO.- Ana Luisa, madre de dos menores de 12 y 9 años de edad, perdió su trabajo en marzo pasado a causa de la pandemia por el Covid-19. El mundo se le vio encima, pero nunca se imaginó que a la vez la emergencia sanitaria le daría una oportunidad temporal de empleo.

Queretana de nacimiento, divorciada y madre de las pequeñas Romana y Roxana, Ana Luisa llevaba cuatro años trabajando en él área de cocina de un restaurante ubicado en el Centro Histórico.

“Me iba bien, tenía las prestaciones de ley y había buen ambiente de trabajo, lo que me permitía llevar el sustento a mi casa y darles ciertos lujos de fin de semana a mis hijas cómo ir al cine juntas y comer en un restaurante”, señaló Ana Luisa.

El restaurante cerró ante la emergencia

Sin embargo, relató que el 17 de marzo hubo junta urgente con todo el personal del restaurante y el capitán les informó que el establecimiento cerraría a causa del COVID-19.

“En ese momento se me vino el mundo encima, pues yo no tengo mucho apoyo económico de mi exmarido, quien no tiene un trabajo fijo y mis padres viven al día con una pequeña pensión”, expuso la mujer de 38 años de edad.

Comentó que aunque el capitán del restaurante les garantizó mantener su plaza laboral una vez que reabrieran sus puertas al público, no se sabe bien cuándo se reanudarán las actividades.

“Fueron noches enteras de no dormir y pensar qué iba a hacer para superar esta situación, a mis hijas les puedo explicar lo que pasa en el mundo, pero no me permito verlas sufrir por falta de alimento en el hogar”, refirió Ana Luisa.

Agregó que el mundo se le vino otra vez encima cuando se dio cuenta que todos los establecimientos comerciales estaban cerrando sus puertas, por lo que pensó que sería imposible emplearse temporalmente, mientras el mundo superaba al Coronavirus.

Una nueva oportunidad

En medio de la desesperación, en plena pandemia y con dos hijas que comprendían lo que ocurría en materia sanitaria, Ana Luisa decidió atender la convocatoria del gobierno municipal de Querétaro para sumarse a labores temporales de atención a la pandemia.

En abril el gobierno municipal de Querétaro dio inicio al Programa de Apoyo Temporal para 350 hombres y mujeres que se han visto afectado su ingreso familiar en la contingencia por el COVID-19.

El Ayuntamiento de Querétaro, aprobó el Programa de Apoyo Temporal del Municipio de Querétaro, se ofrecerá #EmpleoTemporal de sanitizadores de espacios públicos. https://t.co/WVJqRzj99s pic.twitter.com/vLxzLSCeZJ — AlertaQro Noticias (@AlertaQro) April 8, 2020

La Convocatoria precisa que los ciudadanos sanitizadores realizarán trabajos en 460 espacios públicos para brindar tranquilidad a los queretanos que por distintos motivos tienen que salir de sus casas.

“Cubrí los requisitos y comencé a trabajar en abril, luego de que me dieron un adiestramiento básico. Esto ha sido reconfortante y representa una terapia para mi estado de ánimo”.

Con buen ánimo, mencionó que junto con sus compañeros de brigada, recorre plazas públicas, mercados, edificios de gobierno y paradas de transporte público para desinfectarlos.