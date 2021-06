Amplían línea del Metrobús

Retoma Claudia Sheinbaum su actividad oficial

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Tras la jornada electoral, la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, retomó sus actividades con un recorrido en la ampliación de la Línea 4 del Metrobús, que va de Hidalgo al Cetram de Pantitlán.

Claudia Sheinbaum realizó el recorrido por el tramo de 5.8 kilómetros que se sumarán a los 28 kilómetros que ya existían y en el Cetram Pantitlán indicó que continuará la ampliación, ya que buscan que la Línea 4 llegué hasta la Alameda Oriente en los límites con el Estado de México, con la posibilidad de dar servicio en Nezahualcóyotl.

“¿Qué ventaja tienen estas ampliaciones? Que dan la posibilidad de un uso de una línea de Metrobús, que ya existía, para poderla ligar a espacios que antes no teníamos, y a lugares que antes no tenían acceso a transporte público masivo; en particular, en este caso, llega hasta Pantitlán, esto le da una vida a la Línea 4, que llegaba exclusivamente al Aeropuerto”, explicó.

El secretario de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza, indicó que la ampliación del Metrobús a Pantitlán es un servicio exprés de la estación Archivo de la Nación, ya que es para atender la demanda de personas que llegan desde el Estado de México.

De un vistazo

Servicio en nuevo tramo

El secretario de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza, dijo que con el nuevo tramo se prevé dar servicio a 45 mil personas al día, que podrán viajar de Pantitlán al Archivo General de la Nación en 20 minutos promedio y 30 a Metro Hidalgo. La obra tuvo un costo de 116 millones de pesos y faltan por terminar algunos detalles menores.