Ana Karen salió por pizza y luego fue arrastrada por la corriente; ya encontraron su cuerpo

MÉXICO.- Tras dos días de búsqueda, la joven Ana Karen García fue encontrada sin vida a más de 100 kilómetros del punto en que desapareció. La tarde de ayer martes, sus familiares confirmaron que su cuerpo fue localizado en la Presa Endhó, en el municipio de Tula, Hidalgo.

La madre de la joven comentó que habían identificado el cuerpo y comenzarían los trámites para el traslado de la joven hacia su casa en el Estado de México. Su padre, quien estuvo atento a las labores de búsqueda, fue notificado más tarde, ya que tiene problemas de salud.

⚠️ Ana Karen García Díaz fue arrastrada por la corriente tras las lluvias del fin de semana en Tlalnepantla https://t.co/J0GdZqvH3Z — Metrópoli (@Univ_Metropoli) August 31, 2021

La presa en la que encontraron a Ana Karen

La presa Endhó se encuentra a más de 100 kilómetros de distancia de la avenida La Presa, donde desapareció Ana Karen. El cuerpo llevaba solo un tenis y vestía una playera color azul marino y mostraba visibles huellas de golpes, reportaron fuentes locales.

El curso del agua del Río de Los Remedios, al que desfoga el drenaje donde se perdió Ana Karen, llega a Hidalgo a la zona de Tepeji del Río, informó el comandante de bomberos de Tlalnepantla, Francisco Sixto. Los equipos de búsqueda rastrearon más de 80 kilómetros de drenajes, canales y ríos en el Estado de México e Hidalgo.

Para la gente que no dimensiona lo ocurrido con Ana Karen, esas aguas del Río de los Remedios, son aguas negras, apestan a madres, putos desechos y segundo, Tula está a casi 40 km del lugar de donde ocurrió… neta si esta culero lo que pasó pic.twitter.com/UQmZcESk6a — Hugo Soria✊🏼 (@hugosoria) September 1, 2021

Ana Karen estaba por entrar a la universidad

Iba a entrar a la universidad Ana Karen estaba a punto de entrar a la universidad, quería estudiar medicina. Siempre fue muy estudiosa y responsable.

Por desgracia, la única hija de Héctor Hugo murió ahogada, arrastrada por la corriente que provocaron las intensas lluvias del domingo en la colonia Caracol, en el municipio de Tlalnepantla.

Su cuerpo fue encontrado en Hidalgo, a 105 kilómetros del Río de los Remedios, al que la lanzó el caudal que bajaba por las pronunciadas calles de la colonia. La tarde del domingo pasado, antes de que comenzara la tormenta, Ana Karen recibió la visita de su novio, Dennis, de 23 años.

#AzucenaxMilenio | Fue localizado el cuerpo de Ana Karen, la joven que fue arrastrada por la fuerte corriente en el #EdoMéx



Karen fue encontrada hasta #Hidalgo... a 80 kilómetros de #Tlalnepantla pic.twitter.com/6nYPR2FjXV — Azucena Uresti (@azucenau) September 1, 2021

Ana y su novio salieron por pizza

Ambos avisaron que saldrían a comprar una pizza, a bordo de la motocicleta de él. Tras comprar la comida, cuando se disponían a volver a su casa en la colonia Lázaro Cárdenas, la joven avisó a su madre que ya iban en camino y no tardarían. El cielo comenzó a nublarse y en cuestión de minutos cayó una lluvia torrencial que formó una poderosa corriente en su descenso hacia las partes bajas de la colonia.

Sobre avenida La Presa se formó una especie de río que bajaba a toda velocidad. La pareja subía por ahí, pero no pudieron vencer la fuerza del caudal, cayeron de la moto y la corriente los arrastró. Dennis logró sujetarse de un árbol, pero Ana Karen y la motocicleta se perdieron entre el agua turbulenta que bajaba a toda velocidad hacia el Río de los Remedios.

Después de tres días de búsqueda Ana Karen fue encontrada sin vida en Tula, Hidalgo. pic.twitter.com/qCcQL7XXq4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 1, 2021

Después de la lluvia, la desesperación invadió a la familia. No sabían nada de ella. Esa misma tarde, las autoridades municipales recibieron el reporte de lo ocurrido, pero debido a las condiciones que dejó la tormenta, no pudieron iniciar la búsqueda. Desde entonces, la familia García Díaz pasó las horas entre el cansancio y la incertidumbre por el destino de su hija.

Ayer martes, mientras el padre de familia observaba a los rescatistas, supo que entre el fango de ese caudal se encontró la motocicleta de Dennis. Pero el hallazgo no le dio esperanzas. "Agradezco mucho a todos los que nos han apoyado, pero el tiempo me está consumiendo, cada segundo que pasa se siente como si me quitarán una gran parte de mi ser", dijo.

Te puede interesar: Continúa la búsqueda de Ana Karen, joven arrastrada por la corriente