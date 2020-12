Analizan alza al salario

Justo y necesario que se aumente, dice el Presidente

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Al señalar que es “justo y necesario”, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se analiza con el sector empresarial un aumento al salario mínimo para el próximo año, pues calificó como “vergonzoso” que México tenga el salario más bajo de toda América Latina, a pesar de que en los últimos dos años aquel ha aumentado.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal acusó que “en periodo neoliberal se deterioró mucho el salario de los trabajadores”, y señaló que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) trabaja en este tema.

“Estamos también dialogando sobre el incremento al salario, la comisión que se hace cargo en este tema lo está trabajando. No puedo adelantar nada, pero es justo y necesario el que se aumente lo más posible el salario mínimo porque se deterioró mucho durante el periodo neoliberal. Acabo de ver unas gráficas sobre el salario mínimo con relación a otros países y realmente es una vergüenza. En América Latina es el salario mínimo más bajo en México, pese a los dos años que llevamos de aumentos, que han sido históricos, aumentos del 30%, en términos reales, pero aún con eso estamos hasta abajo con relación a otros países”, detalló el Presidente.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario señaló que se tiene que seguir recuperando el poder de compra, el poder adquisitivo del salario, algo en que, aseguró, el sector empresarial también está de acuerdo “lo que se está analizando es cuánto, pero en su momento se va a dar a conocer”.

No quiere chantaje

En otro tema, el presidente invitó a los gobernadores de oposición agrupados en la Alianza Federalista a que si desean obtener mayores recursos para sus estados interpongan una controversia constitucional para modificar la Ley de Coordinación Fiscal, pues aseguró que “no se puede gobernar a partir del chantaje”.

En su conferencia mañanera el titular del Ejecutivo federal señaló que la Federación reparte los recursos de acuerdo con esta ley, por lo que no se puede dar más a un estado y quitarle a otro.

“En la polémica esta sobre las participaciones federales pues hay una Ley de Coordinación Fiscal y yo siempre invito a los gobernadores opositores a que presenten una iniciativa de reforma a la Constitución. Si dicen que no se les entregan recursos suficientes, pues lo que procede es que se reforme la Ley de Coordinación Fiscal, porque nosotros tenemos que enviar los recursos a los estados de acuerdo a esa ley. No podemos dar más a un estado y quitarle a otro, porque hay una fórmula en esa ley. Y también no se puede gobernar a partir del chantaje”.

“Vamos a entendernos, ‘ya no voy a criticar al presidente, pero a ver, ¿cuántos recursos adicionales nos van a enviar?’. Lo que diga mi dedito (nada)”, dijo.

En el salón Tesorería, el mandatario aseguró que está acostumbrado a recibir ataques, pues indicó que lleva “mucho tiempo mucho tiempo luchando. Además, tengo mi conciencia tranquila, ese es mi escudo”, dijo.

Diccionario neoliberal

Por otro lado, al señalar que los intelectuales orgánicos no escriben para el pueblo, sino con tecnicismos, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que está haciendo un diccionario con nuevas palabras del periodo neoliberal.

López Obrador apuntó que también incluye términos del periodo postneoliberal. “Estoy haciendo hasta un diccionario de las nuevas palabras del periodo neoliberal, los nuevos términos y del periodo postneoliberal”, indicó. Refirió que en una reunión con jefes de estados del G-20 le llamó la atención la palabra “holístico”, que “la repitieron varias veces” y que tiene que ver con “integración”.

“De esas de moda...”

“De esas de moda como resiliencia (...) Otra que antes no se usaba y ahora se usa mucho: empatía. Hay simpatía o hay antipatía, pero esta es empatía. Imagínense un intelectual orgánico, en su escrito hablando de la resiliencia”, declaró el Presidente.

López Obrador criticó que a veces se cuestiona el habla popular, pero es la mejor manera de que la gente tenga información.

“Hablarle al pueblo. Lo que escribió Cervantes en ‘El Quijote’; ¿uso holístico o resiliencia? Nada, es un lenguaje accesible, el lenguaje del pueblo, un buen castellano”, expresó.

Sexenios anteriores “Compras extravagantes”

El Presidente acusó que en sexenios anteriores se hicieron compras “extravagantes”.

Avión presidencial

Un ejemplo, dijo, fue el avión presidencial TP-01 “José María Morelos y Pavón”, que, reconoció, en dos años su gobierno no ha podido vender.

“Gobierno ensimismado”

López Obrador recriminó que en pasadas administraciones el gobierno “llegó a estar ensimismado”, pues el presupuesto estaba destinado para mantener al gobierno.

Detalles de lujo

“Imagínense, comprar un avión que ahora no podemos vender porque es extravagante. Fue hecho para el presidente en turno. Un avión que tiene la posibilidad de transportar 240 pasajeros, lo convirtieron en un avión para 80, porque tiene recámaras, oficinas y sillones (grandes) que no son las sillas de los aviones comerciales”.