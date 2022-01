Analizan venta en farmacias

AMLO menciona tratamientos de dos laboratorios

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer lunes que el gobierno federal analiza la posibilidad de que farmacias puedan vender tratamientos contra Covid-19.

En conferencia de prensa, el mandatario federal indicó que hoy martes, durante el informe del gabinete de salud “El pulso de la salud” se informará sobre la adquisición de los tratamientos Molnupiravir, de Merck, y Paxlovid, de Pfizer, que ya fueron aprobados por Cofepris y “son efectivas cuando se apliquen a tiempo”.

“Le voy a pedir que venga Alejandro Svarch, (titular) de Cofepris, que les dé más información sobre los dos tratamientos y la posibilidad de que se pueda vender en farmacias. Nosotros no queremos eso, eso se va analizar porque queremos que se mantenga el derecho del pueblo a la salud y que se entregue de manera gratuita, por eso los hospitales públicos, pero no queremos tampoco oir ‘yo quiero comprar y me lo impide’”.