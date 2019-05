Analú exige a Legionarios de Cristo disculpa y reparación del daño

En una entrevista televisiva la conductora y cantante Ana Lucía Salazar, Analú, exigió una disculpa pública y la reparación del daño a los Legionarios de Cristo por los presuntos abusos sexuales que sufrió por el sacerdote Fernando Martínez cuando cursaba el segundo grado de primaria en el entonces Instituto del Caribe en Cancún, Quintana Roo.



En la entrevista, con un medio nacional, Analú también aseguró que su agresor fue víctima del fundador de esta congregación católica, Marcial Maciel.



En su narración de los hechos indicó, entre otras cosas, lo siguiente:



“Llego de Monterrey a Cancún. En ese entonces él es el director del colegio (Fernando Martínez) y te sembraban una veneración por estas personas como si fueran deidades. Yo vengo de otro lugar y es difícil para mí relacionarme, la gente no es tan abierta, y él me dice: ‘Si ellos no te quieren, yo sí’.



“Te hacen sentir especial”

“No es cualquier cosa que el director del colegio te vea con buenos ojos. Te hacen sentir especial, te embaucan, y tú eres una niña tan inocente que no estás dimensionando el daño”.



“Sufrí abuso sexual tremendo que hasta hoy tengo un daño permanente, puedo decir que ha afectado todas las ganas de mi vida y hoy más que nunca lo siento muy presente. La gente cercana a mí sabe mi historia, mi denuncia es genuina. Es un depredador sexual y te puedo decir que sé de al menos siete víctimas más en Cancún”.



Denuncia en la década de los 90

“La denuncia se hizo en los 90… Hablé en 1992, con mis papás y ellos denuncian, señalan, y vienen los altos mandos de Los Legionarios a hablar con mis papás. Ellos tienen una maquinaria para protegerse…”



Analú llamó a otras víctimas de abuso a no quedarse calladas y presentar denuncias.



“Después de enfrentar a este señor se propagó por el colegio que fui abusada o que algo había pasado, al menos entre los niños, entonces empecé a sufrir bullying en el que me decían en el salón: ‘No la toquen, ¡qué asco’”.



“No sé como no me aventé de una ventana”

“No sé cómo no me aventé de una ventana, ¿qué niña de 8 años aguanta eso?”.



A la pregunta ¿Vas a seguir (con la denuncia) para que otras jóvenes sigan tu ejemplo?



“Por supuesto tienen que reparar el daño en todas las áreas en que fui victimizada. Fernando Martínez fue víctima del cura Maciel… Está en una carta que fue una víctima de Maciel”.



“Esto es algo que debemos de tomar en cuenta, Maciel no es un tumor que se extirpa. Nosotros somos víctimas de los 90, ellos son de los 40, ¡es impactante que hasta hoy sigan saliendo!”