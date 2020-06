“Anarcos” marchan y causan destrozos

Los agentes de la policía capitalina no intervienen

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Alrededor de 100 jóvenes de diversos colectivos salieron nuevamente a las calles a protestar y exigir que paren los presuntos abusos policiacos durante las marchas.

Los inconformes se concentraron en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, luego de una convocatoria lanzada desde redes sociales en la que se argumentaba que pedirían justicia para Melanie, la menor de edad que el viernes pasado fue golpeada por dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Ciudad de México.

Sin embargo, los manifestantes, que acudieron con el rostro cubierto vestían de negro y se identificaron como “anárquicos”, llevaban palos, piedras, martillos, latas de pintura y desde un principio confrontaron a policías y reporteros. Pero en esta ocasión no hubo un despliegue de elementos de Seguridad Ciudadana que formaran cercos, de manera que los manifestantes no hallaron a quién agredir.

En el trayecto del Ángel a la plancha del Zócalo causaron destrozos en los comercios de avenida Paseo de la Reforma e incendiaron varios paraderos del Metrobús. Cuando llegaron al Hemiciclo a Juárez derribaron las vallas metálicas que se instalaron para resguardarlo y lo dañaron, algunos, incluso, intentaron prenderle fuego.

Luego, en la calle Madero, las agresiones continuaron, pero antes saquearon cuatro tiendas de conveniencia, dos de deportes e intentaron abrir una joyería.

De la tienda deportiva robaron playeras, tenis y otros productos, sin que alguien se los impidiera. Los empleados del lugar y comercios vecinos, a gritos solicitaban la intervención de la policía, pero en todo ese cuadrante la presencia fue nula. “Eso que están haciendo no es una protesta, es un robo. ¿Dónde está la policía? Es increíble lo que estamos viendo, parece que el gobierno capitalino apoya a esa gente y no a nosotros como empresarios, que pagamos impuestos.

“Aún no nos recuperamos de la pandemia, no terminamos de abrir los negocios y ahí vienen otra vez a destruir todo. ¿Eso quién nos lo va a pagar? Nadie, nosotros nos quedamos con todos los gastos. Claudia Sheinbaum prometió ayudarnos para recuperarnos, pero no nos ha llegado el apoyo y tampoco podemos pedir que los detengan, parece que aquí te sale mejor ser delincuente o vándalo, pues si trabajas derecho te va mal”, expuso Jacinto, propietario de una de las taquerías que durante la protesta bajó sus cortinas, pero aun así los anarquistas agredieron a dos de sus empleados. Sobre la calle Motolinía, los jóvenes se enfrentaron contra los habitantes de una vecindad.

Para evitar la confrontación, personal de Marabunta y de la Comisión de Derechos Humanos local intervino para alejar a los manifestantes, quienes siguieron su camino hasta llegar al Zócalo.

ProtestaZócalo

Al llegar al Zócalo capitalino, los manifestantes no causaron ningún destrozo.

Lanzan amenaza

Los líderes amagaron con endurecer las protestas “para que los policías capitalinos no repriman ninguna manifestación”.

Quieren enfrentarse

“Queremos enfrentarnos a esos policías que sólo reprimen, golpean, amedrentan y abusan de su autoridad”.

”Somos pueblo”

“Vamos a seguir saliendo las veces que sean necesarias, somos pueblo, ellos están para servirnos”.