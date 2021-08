Andra Escamilla, del vídeo viral de "compañere", da su versión

Andra Escamilla confesó que no le molestan los memes, pero ha recibido serios comentarios de acoso

MÉXICO.- En redes sociales se viralizó una discusión sobre el lenguaje inclusivo, tras un vídeo en el que una persona, que se identifica como no binaria, rompió en llanto en su clase virtual en el Tecnológico de Monterrey porque un estudiante la llamó “compañera” y no “compañere”.

El momento se volvió viral y reaccionaron influencers, como Chumel Torres. La persona protagonista del vídeo también se volvió blanco de burlas y memes. Sin embargo, tras la polémica, decidió aclarar qué es lo que pasó.

A través de su cuenta de TikTok (@andra_milla), Andra Escamilla, quien se define como persona transgénero, explicó que no le molestan los memes, pero que recibió serios comentarios de acoso.

“Este video va a ser un poco serio, porque resulta que me volví viral. No me molestan para nada los memes, pero creo que en un futuro publicará un Tiktok especial para reaccionar a los memes que me hicieron, pero esto va a ser un poco serio porque recibí muchos comentarios de acoso y cosas bastantes feas. A mí no me importa lo que digan de mí o lo que piensen, pero hay personitas a las que sí, "compañeres" de la comunidad LGBTQ+ que sí les afectó, y esto no está chido”, dijo Andra.

La estudiante no binaria aseguró que no interrumpió clase, sino que pidió una prórroga para entregar su trabajo porque tuvo efectos secundarios de la vacuna contra el Covid. También dijo que había hablado con sus compañeros desde semestres anteriores sobre el nombre con el que se identifica.

Una “bola de nieve”, dice Andra

Andra aseguró que existe en la comunidad LGBT+ un problema de “bola de nieve”.

“Básicamente se refiere a sucesos que empiezan con algo muy pequeño y que se repiten, van incrementando, hasta que la bola de nieve se aplasta”.

Andra también dijo que cada semestre vive la misma situación y que su lucha para ser tratada como persona no binaria es constante. Finalmente, externó que a esto se le conoce como misgendering, lo que significa imponer a una persona un género con el que no se identifica.