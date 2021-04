Andrés Roemer habría acosado a otra joven, ahora en Israel

MÉXICO.- Andrés Roemer vive en Israel desde hace un mes, luego de que abandonó México tras recibir al menos una decena de denuncias de mujeres de las que habría abusado o intentó abusar.

Ahora, Reporte Índigo publicó el testimonio de una mujer estadounidense de 30 años, que reside en Israel y a la que Roemer habría tratado de seducir en un bar con el mismo modus operandi que en México.

El encuentro habría ocurrido 19 de abril en el número 59 de la calle Ha-Yarkon, en la ciudad de Tel Aviv.

El medio citado publicó que Roemer conoció a Emma a través de “Lissa”, una ejecutiva de bienes raíces que lo ayudó a comprar un departamento con el nombre de “Andrés Rosenberg”. Roemer le habría pedido a la mujer que le presentara a “una chica mexicana” en Tel Aviv porque estaba solo.

“Le dijo que estaba solo, que no tenía familia y quería conocer a gente”, explicó Emma, de 30 años, a Reporte Índigo. “Me dijo ella, sé que tú eres muy social y creo que le podrías ayudar. Era un cliente de ella, con un presupuesto muy alto, pero fuera de eso nadie sabía nada de él”.

Le presentaron a Emma, que emigró a Israel y quien pensó que sería buena idea ayudar a un compatriota, pues también tiene raíces mexicanas.

El hombre llegó a la cita.. También le dijo que vivía muy cerca del establecimiento, en Geula Street.

“Está s bellísima, me decía. Estás hermos a. Nunca me imaginé que fueras tan bella en persona. ¿Has salido con hombres mayores que tú?”.

Según el medio, la joven vio el anillo y él no negó que era casado.

Roemer habría intentado tocarle las manos-

“A medida que tomó más copas, agarró confianza y me dijo que, si tuviera 20 años menos, me conquistaría, y si no estuviera casado también”.

“Rosenberg” le dijo que en Israel trabajaría sobre un proyecto en torno a la pintora mexicana Frida Kahlo. También le ofreció trabajar con él.

“Si tú supieras quién soy, cambiarías tu forma de pensar”, insistió él. “En México tengo un programa de televisión, trabajo en TV Azteca. También he escrito muchos libros”. El sujeto le propuso que incluso sería una buena pareja para su hijo.

“Luego me dijo, bueno, ya que no te puedo tener para mí, me gustarías para mi hijo. Mi hijo es muy inteligente, creo que serías fenomenal para él ya que no puedes ser mía”.