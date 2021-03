Andrés Roemer ya tiene 61 denuncias de agresión sexual en su contra

El escritor ya acumula más de 30 denuncias públicas de agresión sexual, otras más ya están adjuntas en un documento como prueba en su contra.

MÉXICO.— Hasta el momento son 61 denuncias de acoso, agresión y violencia sexual, en contra de Andrés Roemer, esta información la confirmó la organización Periodistas Unidas Mexicanas (PUM) en su cuenta de Twitter.

Asimismo, PUM dio a conocer que las mujeres que lo acusaron indicaron que un patrón en el comportamiento del comunicador.

Periodistas Unidas ofrecieron un informe en el que detallan que de las 61 relatos denuncias que han recibido, 55 les fueron enviadas directamente. Y que 31 denuncias de agresiones fueron publicadas en Twitter, con el consentimiento de las víctimas.

De acuerdo con la organización en las historias de las mujeres afectadas, 54 señalaron casos de acoso sexual, abuso sexual y violación.

Mientras que 21 agresiones ocurrieron en el domicilio de Roemer, en la Colonia Roma; 4 en restaurantes, 2 en un departamento en Santa Fe, una en su oficina de TV Azteca y otra en un hotel. Dos más en Estados Unidos.

