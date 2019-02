Angélica Rivera confirma ruptura

“La Gaviota” da su versión y Tania Ruiz dice gracias

CIUDAD DE MÉXICO.— La ex primera dama y actriz de telenovelas Angélica Rivera anunció ayer que tomó la “dolorosa” decisión de divorciarse del expresidente Enrique Peña Nieto.

“Lamento profundamente esta situación tan dolorosa para mí y para nuestros hijos. Por tal motivo he tomado la decisión de divorciarme”, apuntó la actriz en Facebook e Instagram, que no puntualizó si el divorcio ya se ha hecho efectivo.

En este corto texto, Angélica Rivera aseguró que siempre entregó “con amor mi tiempo y esfuerzo para cumplir como esposa, compañera y madre”.

Además, la actriz conocida como “La Gaviota” por un famoso personaje de telenovela que interpretó, aseguró que se esforzará por “seguir siendo una buena madre y recuperar su vida y su carrera profesional.

“Agradezco el respeto para mantener la tranquilidad emocional que merecen nuestros hijos”, concluyó Angélica Rivera, casada con Peña Nieto desde 2010.

Ayer mismo, la modelo Tania Ruiz Eichelmann, de quien se presume es pareja actual de Enrique Peña Nieto, publicó en sus historias de Instagram su sentir por las noticias que la relacionan con el exmandatario.

¡Hola a todos! Espero que estén muy bien. Qué días… ¡Cuánta noticia! ¡Cuántas notas! ¡Cuántas llamadas! ¡Cuántos mensajes!”, inició su mensaje Tania Ruiz, de 31 años de edad.

“Todo esto que estoy viviendo lo abrazo, ¡lo agradezco! Verdades, mentiras, cosas positivas, luz, oscuridad. ¿Pero a qué me lleva todo esto? ¡A dar gracias! Porque esta experiencia me ha dado el ver más de lo que yo podía ver en mí. Hoy aprendí a verme como la persona que mejor me ve y que esta persona a partir de hoy soy yo”, agregó la modelo.

Finalmente, Tania Ruiz Eichelmann no perdió la oportunidad de señalar la importancia que tiene el amor en su vida. “Porque sé que merezco todo lo bueno que la vida tiene para mí, y lo mismo deseo para ti. ¡El amor siempre es la respuesta! La pregunta no importa”.

Este jueves, la revista “¡HOLA!” anunció que la pareja se había separado en diciembre, citando fuentes muy cercanas a ambos.

Días antes, se publicó una imagen de Peña Nieto con Tania Ruiz Eichelmann , paseando por las calles de la capital española, Madrid, acompañados de más personas.— EFE y La Crónica

Casados desde 2010 en segundas nupcias, la boda fue muy sonada porque unía el entonces gobernador del Estado de México, el más poblado del país, con la famosa actriz de telenovelas.

Desde su supuesta separación se ha visto a Rivera acudiendo, sola, a estrenos de teatro y otros eventos culturales, tal y como constató Efe en días recientes.

Varios medios apuntaron también a que Rivera -protagonista del escándalo de la Casa Blanca por un presunto conflicto de intereses por la compra de una vivienda a contratistas del Gobierno cuando Peña Nieto era gobernador- habría adquirido una casa en Los Ángeles (EE.UU.) para vivir cerca de su hija que estudia arte dramático.

No obstante, la propia actriz desmintió la compra de esta vivienda y afirmó que era del padre de sus hijas, lamentando “profundamente” esta “información falsa”.