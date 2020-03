Ante el coronavirus, AMLO descarta un toque de queda nacional

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó aplicar un toque de queda nacional para evitar los casos de coronavirus Covid-19 como hacen otros países.

Igual señaló que respeta las decisiones que otros gobiernos tomen para detener la propagación del virus, pero su gobierno no lo hará porque "se está construyendo una auténtica democracia".

Su trébol de la suerte

Ayer el mandatario causó controversia por afirmar que "el escudo protector" para la crisis del virus es "la honestidad".

También mostró unas estampitas religiosas mientras decía "Detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo".

Durante su conferencia mañanera de este jueves, el Presidente presumió más amuletos de la suerte, en este caso un trébol de seis hojas.

Se hizo mucho argüende con mis ‘detentes’ y con lo que me da la gente… se enojan de todo, ya no les gusta nada, andan malhumorados”

"En la mejor etapa"

No hay que deprimirnos, tenemos que ver la vida con optimismo, cuántas tragedias hemos enfrentado, "estamos en la mejor etapa en cuanto al desarrollo de conciencia", comentó el mandatario.

Al informar sobre las medidas de combate al virus, mencionó que el Plan DN-III consistirá en desplegar todo el conocimiento del Ejército para el manejo de casos graves.

Pese a que México registró ayer su primera muerte por coronavirus, las autoridades del sector salud descartaron pasar a la fase 2 del plan de contingencia.

México "no necesita" medida

"¿Podría haber un toque de queda?", se le preguntó al Presidente.

"No, ese es otro asunto. No al autoritarismo, no a la discriminación, porque brota todo eso, el clasismo, el racismo, el autoritarismo; ¿un toque de queda? Respeto la decisión que se tome en otros países, pero nosotros no necesitamos eso".

Luego pidió a la sociedad que se quede en su casa porque así conviene por medidas sanitarias.

"Estoy seguro que me harán caso. Nada de que es por la fuerza, todo esto está siendo conducido de manera responsable".- Con información de "El Universal" y "Reporte Índigo"

