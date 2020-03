Ante gritos y abucheos, AMLO amenaza con suspender su discurso

MACUSPANA.— Ante los gritos y abucheos contra el gobernador de Tabasco y el alcalde, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que suspendería su discurso y llamó a evitar la “politiquería”.



En el Diálogo con el Pueblo Chontal y el Programa de Mejoramiento Urbano, AMLO tuvo que escuchar hoy las protestas contra el gobernador Adán López y el alcalde Roberto Villalpando por promesas incumplidas.



Cuando tomó la palabra el presidente preguntó “¿A mí también me van a gritar?”.



Llevaba 10 minutos de discurso hablando de la entrega de apoyos a la población cuando, ante los gritos, consultó a la población si le iban a seguir reclamando al edil. La respuesta fue “sí”.



“Yo no estoy de acuerdo. No voy a hablar, ya saben que yo soy terco, hasta que escuchen”.



No a la politiquería y a la grilla

“Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes, ya no voy a poder seguir hablando, porque así no se puede, no quiero politiquería, no quiero grilla”.



De nuevo preguntó si lo iban a escuchar y la gente respondió que “sí”.



“Es que no debe ser así, a la autoridad se le tiene que respetar”, sostuvo López Obrador.



Luego, planteó varias preguntas acerca de si era cierto o no que, por ejemplo, ya no usa el avión presidencial, si se hace cuidar por elementos del Estado Mayor Presidencial o si no se han entregado muchas becas.



Promesa por las tarifas de luz

Sin embargo, al llegar al punto que si cumplió o no su promesa de campaña de hacer borrón y cuenta nueva en torno a las tarifas de la energía eléctrica, el público se dividió.



Ante eso, el presidente lamentó que en el norte del país recibió quejas de que esa promesa la cumplió solo en el sureste y ahora sus paisanos le dicen que no.



“En otras partes del país me decían ‘como es usted de Tabasco allá sí hubo borrón y cuenta nueva y acá no’, y ahora ustedes mismos, mis paisanos, me dicen que no”, lamentó.



Señala que ganó el sí

Entonces puso a “votación” que si había cumplido o no con esa promesa, y la mitad opinó a favor y la otra mitad en contra, pero López Obrador dijo que ganó el sí.



“Faltan cosas pero estamos avanzando”, subrayó.



“Les aseguro que vamos a transformar a México, pero lo único que quiero es que piensen en eso, no en la grilla, no en el individualismo, no hay que ser egoístas, es amor al prójimo”, expresó.



El gobierno al servicio del pueblo

El mandatario aseguró que “la mentira es el demonio, es reaccionaria, conservadora y la verdad es revolucionaria”.



Y señaló que antes el gobierno no estaba hecho para servir ni beneficiar al pueblo, sino que era un comité al servicio de una “minoría rapaz”.



“Estaba hecho para el saqueo, para robar, así estaba estructurado el gobierno, ahora estamos cambiando para que esté realmente al servicio del pueblo y con el pueblo”.



“Esto no crean que es fácil, no son tamalitos de chipilín”.— Con información de Reforma y El Universal

