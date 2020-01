Ante petición de frenar gasoducto, AMLO propone cambio de trazo

AMLO dice que la obra no pasará por cerro sagrado

SAN PABLITO (Notimex).— Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, representes de las comunidades indígenas otomí, náhuatl, totonaco y tepehua se opusieron a la construcción del gasoducto Tuxpan-Tula.

“Se ha tomado la determinación de que se prohíban los proyectos de muerte como la minería, el ‘fracking’, y no a las termoeléctricas”, dijo Gabino Hernández Cruz, representante de las comunidades náhuatl.

“Que se cancele el paso del gasoducto Tuxpan-Tula que construye Transcanada y que sería nocivo para las comunidades indígenas de la zona”, agregó en el evento encabezado por el mandatario federal, donde al menos una decena de personas colocó mantas en rechazo al proyecto energético.

“Zayotla, Pahuatlán dice: No al gasoducto Tuxpan-Tula, minas ‘fracking’. Vida sí, muerte no”, se leía en una manta colocada en el lugar donde López Obrador sostuvo un diálogo con los pueblos indígenas de la región y estuvo acompañado del gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta.

El representante indígena hizo saber al jefe del Ejecutivo federal que las comunidades no se oponen al desarrollo del país, pero no pueden permitir que se destruya el medio ambiente y el lugar que habitan.

“Lo hacemos porque este es nuestro hogar y no tenemos a donde ir”, expresó Hernández quien también pidió la intervención del gobierno para erradicar la tala clandestina y proteger a los activistas que cuidan los bosques de Puebla.

“El Margarito”

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que el gasoducto Tuxpan-Tula no pasará por el cerro sagrado de Chila “El Margarito”.

Esa fue una de las demandas que las comunidades indígenas nahuas y otomí expusieron como urgente al mandatario federal en su visita al estado poblano.

El jefe del Ejecutivo acusó que las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto firmaron contratos muy desfavorecedores para el gobierno. Por ejemplo, expuso que en el sexenio de Calderón se entregaron a la industria minera alrededor de 60 millones de hectáreas

"En esos contratos hay cláusulas para que vean que son contratos leoninos: se establece que si no puede la empresa construir el gasoducto el gobierno tiene que pagar a la empresa. Estamos revisando estos casos. Sí les digo, aunque tengamos que pagar no va a pasar el gasoducto por los cerros sagrados y no vamos a aceptar esas condiciones”, afirmó López Obrador en Pahuatlán donde realiza una gira.

El mandatario señaló que propondrán a las empresas constructoras un nuevo trazo que no afecte a las comunidades indígenas.

En ese sentido, el presidente se comprometió a no dar más concesiones para la explotación de minerales y no permitir la explotación de hidrocarburos bajo el método de “fracking”.

También dijo que se cuidarán las semillas criollas del país y afirmó que la producción de maíz transgénico está prohibida. "Se prohibió el uso de la semilla transgénica, vamos a proteger nuestras semillas criollas”, asevero el mandatario.

Los representantes indígenas agradecieron al presidente López Obrador su entrega y paciencia para escuchar las necesidades de los pueblos y le expresó: “Su estancia con nosotros es un aliento de esperanza”.

