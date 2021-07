MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que su gobierno está al pendiente sobre la variante Delta de Covid-19 y descartó que esta u otra variante represente un riesgo grave a menores de edad.

"Tenemos que estar atentos, pero todavía no hay algo grave en la afectación de niños por Covid de ninguna variante, no es un asunto grave afortunadamente. Lo que se está constatado es que se están contagiando más jóvenes no solo en México, sino en el mundo, y los jóvenes tienen más resistencia".

Reitera que el Covid afecta a mayores

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que el Covid afecta más a las personas mayores y con enfermedades crónicas, por eso la estrategia nacional de vacunación comenzó en ese sector la población. "Se comenzó a vacunar a adultos mayores, se acuerdan que en eso insistimos, había presiones de todo tipo, por eso a veces hay que refrescar la memoria, dijimos los adultos mayores porque son los más vulnerables y si los vacunamos de acuerdo con los especialistas podemos reducir el número de fallecimientos hasta en 80%". "Eso lo dije muchas veces y nos pedíamos que cambiáramos la estrategia y no, empezamos de los mayores a la gente más joven y fue buena esa decisión, porque ahora los que desgraciadamente están falleciendo son los que no están vacunados".

Contagios en niños, "no son asunto grave"

El Presidente reiteró su llamado a las personas que no se han vacunado para que acudan a una centro de vacunación porque está demostrado el biológico contra el virus del SARS-CoV-2 protege y un porcentaje mínimo que estando vacunado pueden infectarse.

"En el caso de niños, de jóvenes, todavía no es un asunto grave, pero estamos pendientes dándole seguimiento, voy a pedirle a los médicos que informen sobre esto… En estos tiempos que se relajaron que hubo vacaciones y que fueron a los centros turísticos y demás, hubo bastantes jóvenes con contagio, pero afortunadamente sin ser hospitalizados y sin gravedad, hay casos, pero no es lo general".

Regreso a clases presenciales sigue vigente en Yucatán

A mediados de julio, se anunció que el Gobierno de Yucatán mantiene su postura del regreso a clases presenciales para el 30 de agosto próximo. Sin embargo, será voluntario, opcional y mixto.

Durante la primera quincena de agosto el gobierno anunciará la estrategia estatal de “Regreso Seguro a Clases”, que se elabora con base en los lineamientos que emitió el Gobierno Federal y la participación de la Mesa Central de Diálogo.

Gobierno de Yucatán se ajusta a mandato presidencial

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado en varias conferencias matutinas que "no hay nada que impida el regreso a clases presenciales" y que es necesaria la reapertura de las escuelas. También destacó que hay un menor riesgo de contagio de Covid-19 gracias al rápido avance de vacunación.

