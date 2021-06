Antonio Helguera fallece víctima de un infarto. Su último 'mono', punzante

CIUDAD DE MÉXICO.- Un infarto acabó con la vida de Antonio Helguera, reconocido caricaturista, a la edad de 55 años, según confirmó La Jornada, periódico que fue su casa por varios años.

Tras darse a conocer la noticia, el presidente Andrés Manuel López Obrador recurrió a redes sociales para emitir un mensaje en el que lamentó la muerte del monero:

"Me dolió muchísimo enterarme de la muerte de Antonio Helguera. No es un lugar común afirmar que es una pérdida irreparable; deja un vacío imposible de llenar: no solo era un buen ciudadano, sino un hombre creativo y leal a las causas justas", escribió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en Twitter.