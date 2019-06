Antorchistas reciben con protestas a López Obrador en Puebla

SAN MARTÍN TEXMELUCAN, Puebla.- Con el grito de “¡Se ve, se siente, Antorcha está presente!” recibieron al presidente Andrés Manuel López Obrador en este municipio, considerado uno de los bastiones de esa organización social.

Hoy el mandatario entregó en San Martín Texmelucan varios programas integrales del Bienestar en la unidad deportiva San Damián.

Los “antorchistas” son uno de los grupos que se han visto afectados porque el gobierno ya no entrega los recursos federales a organizaciones, sino de manera directa a los beneficiarios.

“Antorcha exige respeto”, “exigimos becas que prometiste” y “Antorcha presente”, se leía en cartulinas que los manifestantes mostraron al paso del mandatario.

En ese marco, ciudadanos protestaron exigiendo el despido de la

alcaldesa de Texmelucan, Norma Layón.

Se unen los transportistas

Previo a la llegada de López Obrador, transportistas bloquearon la autopista México-Puebla para exigir seguridad.

“Presidente de la República, gobernador de Puebla, presidentes municipales, ¿qué están haciendo para brindar seguridad a la ciudadanía y al sector transportista?”, decían mantas colocadas en los tractocamiones estacionados en la autopista.

Otros mensajes eran “Si hay varias instituciones policiales, ¿por qué hay tanto asalto, son las instituciones cómplices? No más asaltos, no más muertes, no más gobierno corrupto”.

Caminos y Puentes Federales informó en Twitter que la carretera estaba bloqueada cerca del kilómetro 96 y la incidencia afectaba a ambos sentidos de la circulación.

En el evento estuvieron el jefe de Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo; la titular de Bienestar, María Luisa Albores, y el gobernador interino Guillermo Pacheco.- Con información de Notimex y “El Universal”