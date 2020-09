Apelan condena de cadena perpetua a "El Chapo" por errores en el juicio

NUEVA YORK. — El célebre capo del narco mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán apeló este viernes su condena y la sentencia a cadena perpetua que recibió hace un año en Estados Unidos por traficar cientos de toneladas de droga a ese país.

La apelación, de 245 páginas da inicio a un trámite "que puede durar de dos a cinco años", dijo a la AFP la abogada del "Chapo", Mariel Colón Miró.

