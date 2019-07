Apelarán la sentencia

Abogados pedirán que “El Chapo” vuelva a México

NUEVA YORK (AP y EFE).— Los abogados del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán presentaron un aviso para apelar la sentencia de cadena perpetua a la que fue condenado el capo mexicano la semana pasada.

El abogado Marc Fernich presentó el aviso, que supone el primer paso en un proceso de apelación. El documento está disponible en el sistema electrónico de las cortes federales de Estados Unidos.

Guzmán, exlíder del Cartel de Sinaloa, fue sentenciado el pasado miércoles en la corte federal en Brooklyn y se encuentra en la principal cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos, ubicada en Colorado y llamada el “Alcatraz de las Rocosas”.

En su audiencia de sentencia, Guzmán dijo que su juicio fue injusto porque el juez Brian Cogan no tomó en consideración las denuncias de mala conducta de algunos miembros del jurado. Uno de ellos admitió hace meses a un periodista que algunos jurados leyeron noticias sobre el juicio mientras éste transcurría, algo que el juez les pidió que no hicieran. Cogan les insistió varias veces durante el juicio en que basaran su veredicto sólo en las pruebas presentadas durante éste y que no leyeran artículos para que los reportajes no influyeran en su decisión.

Insiste en repatriación

José Luis González Meza, representante legal en México de Joaquín “El Chapo” Guzmán, dijo que exigirán la repatriación del capo a México e insistió en que el juicio no es válido.

Para ello, al mediodía del domingo, el abogado, junto a un grupo de 10 personas trató de interceptar el auto del secretario de estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien se encontraba de visita en México.

A la salida de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), González Meza y su grupo portaban pancartas para que Pompeo se enterara de que “El Chapo “está ilegalmente en su país”.

“Vamos a hacer todo lo posible para que sea devuelto a México”, apuntó.

Asimismo, González aseguró en que en todo momento se manifestaron de manera pacífica y que en ningún momento lanzaron ningún objeto contra el vehículo.

“Intervino la vigilancia de la Secretaría de Relaciones Exteriores y me retiraron pacíficamente. Yo le dije: ‘bueno, cuál es el problema, me estoy manifestando, estoy poniendo una pancarta, no estoy poniendo una granada de mano ni nada por el estilo’”, relató el defensor.

Momentos antes de ser retirados por los vigilantes de seguridad, el coche que trasladaba al diplomático estadounidense trató de echarse encima de González en dos ocasiones luego de que éste mostrara una pancarta al conductor, según su versión de los hechos.

“Si no me aparto, me apachurra”, aseguró.

Justicia Análisis

Apelación

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos analiza la apelación que presentó el abogado Mark Fernich, de la condena de cadena perpetua más 30 de años de prisión, impuesta el pasado miércoles 17 a Joaquin Guzmán Loera, “El Chapo”.

Grupo

La petición judicial se da mientras las autoridades mexicanas y de Estados Unidos analizan la conformación de un grupo que defina el destino que se dará los recursos financieros generados por la actividad ilícita de Guzmám, mismos que reclama México. El juez ordenó la restitución de 12 mil 600 millones de dólares.