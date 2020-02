Aplazan careos a Santoy

Testigos no van a una diligencia y es reprogramada

MONTERREY (Notimex).— Ante la inasistencia de los testigos solicitados, las diligencias sobre el caso de Diego Santoy, conocido como “El asesino de Cumbres”, serán reprogramadas.

Los abogados del acusado, Roberto Morgenroth Treviño y Leticia Pereyra Martínez, informaron que el juez determinará otra fecha para que los careos se realicen.

En entrevista, Morgenroth Treviño indicó que no a todos los solicitados se les pudo localizar, no obstante, sin revelar identidades, los que sí fueron notificados y no asistieron al Juzgado Primero de lo Penal, en el Palacio de Justicia, se les impondrá una multa.

Entre las ocho personas citadas destacan la exnovia de Santoy, Érika Peña Coss, así como la hermana de ésta, Azura Peña Coss, y la madre de ambas, Teresa Coss.

También comparecerían otros testigos como dos policías, una empleada doméstica de la familia Peña Coss, así como un amigo del imputado. En tanto, se espera que Santoy realice los careos mediante una videoconferencia desde el penal de Cadereyta, donde permanece recluido desde que se le dictó su condena.

