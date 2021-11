Juez aplaza de nuevo la audiencia de Ricardo Anaya, ¿y ahora qué sigue?

Piden a las partes que se pongan de acuerdo sobre si será virtual o presencial la audiencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Por tercera ocasión, un juez aplazó la audiencia del excandidato presidencial Ricardo Anaya, acusado por la Fiscalía General de la República de recibir sobornos de la trama Odebrecht.

De acuerdo con la agencia EFE, esta mañana el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que la cita se difirió al próximo 31 de enero porque los abogados del panista no tuvieron tiempo de estudiar todas las hojas del expediente.

El juez no detalló si en la próxima audiencia Anaya tendrá que comparecer de forma presencial y pidió a las partes que cierren "un acuerdo al respecto".

Tercera vez que se aplaza la audiencia de Anaya

Anaya estaba citado a comparecer hoy de manera virtual ante un juez, pero debería acreditar que está en Ciudad de México o pedirían su aprehensión por estar "sustraído de la justicia".

Cabe señalar que es la tercera vez que se pospone la audiencia: las anteriores fueron en agosto y octubre.

Anaya, excandidato presidencial del PAN, dejó México el 5 de julio y ahora vive en Nueva York, donde denunció una persecución en su contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, contra quien perdió en las elecciones de 2018.

¿De qué se acusa a Ricardo Anaya?

La Fiscalía lo acusa de recibir 6.8 millones de pesos del caso Odebrecht a cambio de su voto a favor de la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, Anaya sostiene que ya no era diputado en la fecha en la que según el Ministerio Público recibió el dinero.

Hoy, en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador pidió al panista "que regrese, que informe, que aclare su situación".

López Obrador niega que haya persecución al panista

"Yo no di la instrucción de que se le castigara o investigara, yo no actúo así. Él argumenta eso pero debería afrontar las cosas y aclarar si recibió dinero", respondió a una entrevista que Anaya concedio a The Wall Street Journal (WSJ).

"Que regrese a México, que informe, que explique su situación y además la Fiscalía o quienes lo acusan, pues tiene que presentar pruebas, no es nada más fabricar delitos, y dar la cara".

En la entrevista con WSJ Anaya acusó a López Obrador de querer destruirlo pues es "autoritario y vengativo".

Especialistas ven una "débil" denuncia

Descalificó la denuncia en su contra y aseguró que “habría sido el soborno más estúpido de la historia".

Asimismo, especialistas explicaron a WSJ que el proceso que se sigue contra el panista es "débil, extraño e irregular".

“El manejo de este… caso me parece bastante extraño e irregular”, indicó al diario estadounidense Diego Valadés, exfiscal general y exjuez de la Suprema Corte.