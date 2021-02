Aplazan votación para la despenalización del aborto en Quintana Roo

CANCÚN.- La discusión sobre la despenalización del aborto en Quintana Roo se encuentra en “receso” por quinta ocasión este miércoles 24 de febrero por falta de quorum en el Congreso del Estado.

Tras una una “dura” y encarada reunión de Comisiones Unidas, de Justicia, de Salud y Asistencia Social, de Derechos Humanos y Para la Igualdad de Género, un grupo de legisladores decidió abandonar el recinto legislativo para no votar, lo que paralizó este día el proceso de dictaminación de la reforma.

La reunión de las Comisiones Unidas duró más de seis horas, sin embargo, antes de realizar la votación del dictamen que pasaría a Pleno, diputados opositores a la interrupción legal del embarazo abandonaron el recinto, por lo que se suspendió la discusión.

El Congreso incumplió el acuerdo de dictaminar este miércoles 24 de febrero, por lo que se realizará una nueva convocatoria, que podría salir mañana o dentro de una semana.

¿Por qué suspendió?

Al iniciar la Sesión, surgieron objeciones por parte de tres diputados que se oponen a la legalización del aborto, Eduardo Martínez Arcila, Carlos Hernández Blanco y Kira Iris, quienes señalaron que no pueden avanzar con las reformas de ley en tanto que la constitución no sea reformada, toda vez que protege la vida desde la concepción.

El jurídico del Congreso del Estado indicó que esa reforma no era necesaria, pues ese artículo también indica “salvo las excepciones que marca la ley”, lo que ya incluye a los cuatro causales de aborto legal en el estado, argumento que no aceptaron, pues una despenalización ya no sería una excepción.

El tema se sometió a votación, sin que se llegase a un consenso.

Cuando tocó modificar el dictamen, se requirió un nuevo receso y varios diputados solicitaron que se les entregara una copia para su estudio, lo que implicó otro receso, quejándose que no se les permitía debatir el tema a amplitud.

Después de varias horas de pausa, ya con el dictamen en mano, la diputada por Morena Reyna Durán afirmó que descubrió en el mismo graves fallas.

Tyara Schleske se quejó que ahora los diputados quieren argumentar que no disponen de tiempo para analizar el dictamen recién entregado, cuando se les citó a reunión el lunes, pero no acudieron, además de callar durante las sesiones de estudio, para ahora “a un cuarto para la hora” realizar todas sus objeciones.

Por segunda vez, Eduardo Marinez Arcila planteó el hecho que el dictamen propuesto va en contra de lo que indica la constitución, e incluso que se quiso votar el separar el tema y se rechazó.

A ello, Judith Rodríguez invocó el principio jurídico “pro homine”, que significa que cuando difiera una ley de la constitución, deberá tomarse como válido aquel que otorgue mayor protección a los derechos humanos.

También puso el ejemplo de Oaxaca, donde se despenalizó el aborto aunque su constitución igualmente protege la vida desde la fecundación.

Una vez más tras el pase de lista, que confirmó que ya no contaban con quórum.

Protestas en el Congreso

Desde semanas atrás integrantes de grupos feministas y provida mantienen posiciones encontradas; incluso mantienen sitiado el Congreso del Estado en aras de conocer que sucederá con el dictamen sobre la despenalización del aborto.- Con información de MegaNews